Στην πόρτα της εξόδου από την Φιορεντίνα ο Πιόλι

Η ήττα της Φιορεντίνα από την Λέτσε, με 1-0, εντός έδρας χθες (02/11) το απόγευμα, θα αποτελέσει την… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Στέφανο Πιόλι.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο να αναφέρει σε ποστάρισμά του στο Χ ότι οι «βιόλα» βρίσκονται μια ανάσα από την απόλυση του 60χρονου προπονητή, λόγω των δέκα αγώνων χωρίς νίκη στην Serie A!

Συγκεκριμένα, η Φιορεντίνα μετράει μόλις τέσσερις ισοπαλίες καθώς και έξι ήττες, με αποτέλεσμα να φιγουράρει στην 19η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας του ιταλικού πρωταθλήματος με τέσσερις πόντους μόνο.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Τοσκάνης θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (06/11) την Μάιντς εκτός έδρας, ενώ και την Κυριακή (09/11) θα αναμετρηθεί στο «Λουίτζι Φεράρις» με την Τζένοα.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη