Παρουσίασε και θετικά πάρα την ήττα από την Ομόνοια

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ικανοποίηση αλλά χωρίς το επιθυμητικό αποτέλεσμα

Από την ήττα από την Ομόνοια η Ένωση κρατάει τα θετικά και ελπίζει σε ανάκαμψη. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που ήταν κάκιστη, κρατάει την βελτίωση που παρουσίασε, το πάθος, την καλύτερη εικόνα, την φιλότιμη προσπάθεια, τα θετικά στατιστικά, αλλά και το ότι ήταν ανταγωνιστική απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο.

Ανταγωνιστική αλλά…

Παρά το γρήγορο γκολ που δέχτηκε από την Ομόνοια, ήταν ανταγωνιστική και αυτό ήταν η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Επί της ουσίας όμως ηττήθηκε σε άλλο ένα παιχνίδι. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι της Παρασκευής με την ΑΕΛ στο Άλφα Μέγα.

Ικανοποίηση

Γενικά στις τάξεις της ομάδας υπάρχει ικανοποίηση από την εμφάνιση παρά την ήττα. Μετά και την ήττα από την Ομόνοια που ήταν η 8η σε εννέα παιχνίδια, η Ένωση παρέμεινε στην τελευταία θέση με 1 βαθμό και χωρίς νίκη.

Ικανοποιημένος Φανγκέιρο

Ο Κάρλος Φανγκέιρο δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση όχι όμως και από το αποτέλεσμα. Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε μάλιστα πὼς από τα τρία παιχνίδια που κάθισε στον πάγκο με την Ομόνοια ήταν η καλύτερη εμφάνιση.

Έξι αλλαγές

Σε σχέση με την συντριβή από τον Εθνικό ο Φανγκέιρο έκανε έξι αλλαγές με την Ομόνοια. Οι αλλαγές αφορούσαν και τρεις γραμμές. Νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ήταν οι Κούστερ, Σέσκο, Κράιντς, Κοσμάς, Λόχαν, Μπαλούα

