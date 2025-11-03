Πατέρας Γιαμάλ: «Θα είμαι ευγνώμων στον γιο μου που με ζει, εγώ μαζεύω χαρτόκουτα στη Βαρκελώνη»

Αντιδράσεις προκαλεί συχνά-πυκνά ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ με τις δηλώσεις του. Αυτή τη φορά ο Μουνίρ Νασράουι ανέφερε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα που τον ζει ο γιός του, ενώ ο ίδιος μαζεύει χαρτόκουτα σε όλη τη Βαρκελώνη και τα πουλάει 8 σεντς το κιλό.

Επιπλέον, σημείωσε πως δεν χρειάζεται ο Γιαμάλ να τον πάει σε γηροκομείο, αφού ακόμα είναι ικανός να δουλέψει. Βέβαια, όλα αυτά ενώ ο Νασράουι είναι μόλις 36 ετών

«Όπως τώρα, όταν περπατάω στους δρόμους, και μισώ να το λέω, παλιά έψαχνα για δουλειά στις κατασκευές και δεν υπήρχαν δουλειές. Αλλά τώρα, αν ψάξεις για δουλειά, σου δίνουν δουλειά, αλλά οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους ενθαρρύνουμε να εργαστούν και να γίνουν κάποιος, να καταβάλουν προσπάθεια. Θα κερδίσουν, θα έρθει η ώρα να κερδίσουν. Αλλά αν κάθονται άπραγοι, χάνουν όλο τους τον χρόνο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Υπάρχουν πολλοί που λένε ανοησίες. Για παράδειγμα, γιατί δεν δουλεύω, γιατί ζω από τον γιο μου... Λοιπόν, ναι, καλοί άνθρωποι. Σε ευχαριστώ, γιε μου, θα είμαι πάντα ευγνώμων. Θα ζω από εσένα. Ο γιος μου δεν χρειάζεται να με πάει σε γηροκομείο, μπορώ ακόμα να δουλέψω. Μαζεύω όλα τα χαρτόκουτα στη Βαρκελώνη και τα πουλάω για 8 σεντς το κιλό».

Πηγή: sport-fm.gr