ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το παραδέχονται στον Απόλλωνα ότι «έχουμε κάποιο θέμα στη διαχείριση του σκορ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το παραδέχονται στον Απόλλωνα ότι «έχουμε κάποιο θέμα στη διαχείριση του σκορ»

Τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανολεύκων.

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα της ομάδας.

Για την ήττα από την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνιδι: «Η ουσία είναι ότι δεν πήραμε βαθμούς, για εμάς είναι ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Η ομάδα έδειξε σημασία βελτίωσης, ήταν αρκετά καλή και αρκετά παραγωγική. Δυστυχώς έχουμε κάποιο θέμα στη διαχείριση του σκορ. Και χθες και στο ματς με τον Ολυμπιακό σε κάποια δευτερόλεπτα δεχθήκαμε γκολ. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι λυπηρό ότι ακόμη και στα καλά μας παιχνίδια η ομάδα δεν κερδίζει. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή. Αυτή η ομάδα με την παρουσία της θα μπορούσε να είχε ακόμη πέντε βαθμούς».

Για την ατυχία με τα δοκάρια: «Θα συμφωνήσω με τον προπονητή μας, την τύχη σου την κάνεις από μόνο σου».

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος: «Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Εθνικό. Θα πρέπει να πάμε εκεί και να παλέψουμε για τη νίκη. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Αλίμονο αν σκέφτεται ο Απόλλωνας να πετάξει λευκή πετσέτα την 9η αγωνιστική. Το 2021-22 ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε το πρωτάθλημα και είχε ένα βαθμό σε πέντε ματς και έφτασε να διεκδικεί το πρωτάθλημα δυο αγωνιστικές πριν το τέλος. Αν ο Απόλλωνας επιδείξει μια συνέπεια αποτελεσμάτων, θα ξαναπλησιάσει εκεί που θέλει να βρίσκεται».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Γκασπάρ θα είναι εκτός και από τον αγώνα με τον Εθνικό. Θα επιστρέψει ο Μάρκοβιτς και θα δούμε κατά πόσο θα είναι στην αποστολή ο Μπράουν. Είναι δύσκολο για τον Μαλεκκίδη».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κιντ για Ίρβινγκ: «Ανυπομονούμε να επιστρέψει»

NBA

|

Category image

«Έδεσε» Σούνιτς η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σλοτ: «Θα υποδεχτώ θερμά τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, δεν ξέρω όμως για τους οπαδούς...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεταγραφικό πλάνο της Γιουνάιτεντ δείχνει πως άλλαξε επίπεδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάλυση της διαιτησίας στο Total Green - «Δεν είχε καλή απόδοση ο Τεχράνυ» (Τι είπε για τα άλλα ματς)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επαφές της Γουλβς με τον Ο΄Νιλ για την επιστροφή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Κετσπάγια χάρηκε (και) για τους παίκτες αλλά ξέρει τι έρχεται...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νεκτάριος Τριάντης: Αυτός είναι ο 22χρονος χαφ που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Βαθμολογία Super League: Οξυγόνο για Αστέρα, στην ζώνη υποβιβασμού ο ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα ο Κόλμαν στο ντεμπούτο του Κόντη!

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ από αέρος!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από μένα, δεν θέλω να είμαι ταπεινός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: 19 λεπτά από το «πράσινο» Παραλίμνι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το παιδί από το Μάντσεστερ γίνεται ρέκορντμαν στα 200 παιχνίδια του στη Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βόλος: «Ντροπή σου Σούντγκρεν, κάναμε μήνυση - Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη