Το παραδέχονται στον Απόλλωνα ότι «έχουμε κάποιο θέμα στη διαχείριση του σκορ»

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα της ομάδας.

Για την ήττα από την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνιδι: «Η ουσία είναι ότι δεν πήραμε βαθμούς, για εμάς είναι ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Η ομάδα έδειξε σημασία βελτίωσης, ήταν αρκετά καλή και αρκετά παραγωγική. Δυστυχώς έχουμε κάποιο θέμα στη διαχείριση του σκορ. Και χθες και στο ματς με τον Ολυμπιακό σε κάποια δευτερόλεπτα δεχθήκαμε γκολ. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι λυπηρό ότι ακόμη και στα καλά μας παιχνίδια η ομάδα δεν κερδίζει. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή. Αυτή η ομάδα με την παρουσία της θα μπορούσε να είχε ακόμη πέντε βαθμούς».

Για την ατυχία με τα δοκάρια: «Θα συμφωνήσω με τον προπονητή μας, την τύχη σου την κάνεις από μόνο σου».

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος: «Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Εθνικό. Θα πρέπει να πάμε εκεί και να παλέψουμε για τη νίκη. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Αλίμονο αν σκέφτεται ο Απόλλωνας να πετάξει λευκή πετσέτα την 9η αγωνιστική. Το 2021-22 ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε το πρωτάθλημα και είχε ένα βαθμό σε πέντε ματς και έφτασε να διεκδικεί το πρωτάθλημα δυο αγωνιστικές πριν το τέλος. Αν ο Απόλλωνας επιδείξει μια συνέπεια αποτελεσμάτων, θα ξαναπλησιάσει εκεί που θέλει να βρίσκεται».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Γκασπάρ θα είναι εκτός και από τον αγώνα με τον Εθνικό. Θα επιστρέψει ο Μάρκοβιτς και θα δούμε κατά πόσο θα είναι στην αποστολή ο Μπράουν. Είναι δύσκολο για τον Μαλεκκίδη».