Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (31/10)
Cytavision 1
19:00 Άρης - Ακρίτας
Cytavision 4
21:30 Λούτον - Φόρεστ Γκριν
Cytavision 5
15:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
17:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
20:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
22:15 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
Cytavision 6
19:00 Μπάσκετ: Ένωση - Απόλλων
Cytavision 7
22:15 Σπόρτινγκ - Αλβέρκα
Cytavision 8
22:00 Χετάφε - Χιρόνα
Νοvasports 2
19:30 Έλβερσμπεργκ - Ανόβερο
Νοvasports 3
21:30 Μπάσκετ: Αουγκσμπούργκ - Ντόρτμουντ
Νοvasports 4
20:00 Μπάσκετ: Μονακό - Παναθηναϊκός
Νοvasports 6
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα
Νοvasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ
Νοvasports Start
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Αναντολού Εφές
Cablenet Sport 2
21:00 Αϊντχόφεν - Φορτούνα Σιτάρντ