Οι μεταδόσεις σήμερα (30/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 30/10
Alpha Cyprus
19:00 Super Cup: Πάφος FC - ΑΕK
Cytavision 2
19:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - Αραράτ
Cytavision 4
19:30 Κάλιαρι - Σασουόλο
21:45 Πίζα - Λάτσιο
Cytavision 5
12:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
Cytavision 7
19:00 Βόλεϊ: Ολυμπιακός - Νόμπρεντακ
Novasports Prime
22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ - Φενέρμπαχτσε
Novasports 2
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Ερ. - Αστέρας
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Παρίς FC
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Βίρ. Μπολόνια
Novasports 6
21:30 Μπάσκετ: Βαλένθια - Ντουμπάι
Novasports Start
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν