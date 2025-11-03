Τη... βρίσκει η ΑΕΚ με τις Λεμεσιανές ομάδες

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα αξιοσημείωτο και... θετικό στατιστικό για το συγκρότημα του Ιδιάκεθ.

Σπουδαίο διπλό πέτυχε η ΑΕΚ στο «Αλφάμεγα» απέναντι στον Απόλλωνα (1-2). Μπορεί να μην ήταν καλύτερη, να είχε μερικές φορές την τύχη με το μέρος της, όμως η ουσία έχει σημασία και η ομάδα της Λάρνακας πήρε τους τρεις βαθμούς.

Πάντως τη... βρίσκει με τις Λεμεσιανές ομάδες αφού μετρά τέσσερα στα τέσσερα. Έκανε την αρχή νικώντας την ΑΕΛ (2-0), ακολούθησε η επικράτηση επί του Άρη (3-2) και μετά ήταν επιβλητική απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα (0-4).

Δεν παίζουν όμως μόνο οι Λεμεσιανές ομάδες στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να βρει τις λύσεις ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος από την κορυφή.

