Το δίδυμο «φωτιά» που υπογράφει τα μισά γκολ της Ομόνοιας!

Είναι εξαιρετικοί και οι δύο: ντριμπλέρ, ταχύτατοι, ποδοσφαιριστές με ποιότητα, ενώ έχουν ακόμη ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη στενή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα!

Ο λόγος για τους Γουίλι Σεμέδο και Ράιαν Μαέ, οι οποίοι πέτυχαν μαζί τα έντεκα από τα 21 γκολ της Ομόνοιας, εφτά ο πρώτος, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, και τέσσερα ο δεύτερος.

Αμφότεροι, μαζί με άλλους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει το «τριφύλλι», κάνουν τη μεγάλη διαφορά στη φετινή Ομόνοια, η οποία οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος.

Πάντως, η χημεία που υπάρχει στο σύνολο του Μπεργκ και η συνέπεια των ποδοσφαιριστών του στο σκοράρισμα δίνουν στην Ομόνοια τον αέρα μιας ομάδας που διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο.

