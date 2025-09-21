Το πρόγραμμα σήμερα (21/9)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 21/9
ΡΙΚ 2-ΡΙΚHD
13:30 Παγκόσμιο Πρωτ. Στίβου
ERT WORLD
12:00 Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Αδελαϊδα 36ers
Cytavision Sports 1
19:00 Aπόλλων - Ένωση
Cytavision Sports 2
19:00 Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC
Cytavision Sports 3
16:00 Σάντερλαντ - Άστον Βίλα
18:30 Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι
21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Cytavision Sports 4
13:30 Λάτσιο - Ρόμα
16:00 Μπόρνμουθ - Νιούκαστλ
19:00 Φιορεντίνα - Κόμο
21:45 Ίντερ - Σασουόλο
Cytavision Sports 5
17:30 Λάρισα - ΑΕΚ
Cytavision Sports 6
14:00 Formula 1 - Aγώνας
17:15 Μαγιόρκα - Ατλέτικο
Cytavision Sports 7
15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision Sports 8
22:00 Μπαρτσελόνα - Χετάφε
Novasports Prime
18:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ
20:30 Ντόρτμουντ - Βόλφσμπουργκ
Novasports 2
16:30 Άιντραχτ - Ουνιόν Βερ.
Novasports 3
14:30 Χόλστεϊλ Κιέλ - Καρλσρούη
18:30 Λεβερκούζεν - Γκλάντμπαχ
Cablenet Sports 1
18:15 Οσέρ - Τουλούζ
Cablenet Sports 2
16:00 Παρίς FC - Στραμβούργο
18:15 Μονακό - Μετζ
21:45 Μαρσέιγ - Παρί ΣΖ
Cablenet Sports 3{
15:30 Αϊντχόφεν - Άγιαξ
17:45 Αλκμάαρ - Φέγενορντ