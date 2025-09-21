Αμορίμ: «Πρέπει να είμαστε πιο κλινικοί, να τελειώνουμε τα ματς νωρίτερα»

Μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Τσέλσι στο «Ολντ Τράφορντ» πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να κάνει λόγο για τη σημασία της δημιουργίας δυναμικής.

Η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε με δύο γκολ χάρη στους Μπρούνο Φερνάντες και Κασεμίρο, εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του Σάντσες. Ωστόσο, η δεύτερη κίτρινη του Κασεμίρο έβαλε εκ νέου την Τσέλσι στο παιχνίδι, με τον Τσάλομπα να μειώνει στο 80’. Παρά την πίεση, οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα και κατέκτησαν ένα αποτέλεσμα που τους βγάζει από την αγωνιστική κρίση των πρώτων αγωνιστικών.

«Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά και πιέσαμε τον αντίπαλο. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να “κλειδώσουμε” το ματς, αλλά δεν ήμασταν κλινικοί. Μετά την αποβολή του Κασεμίρο όλα γίνονται απρόβλεπτα», δήλωσε ο Αμορίμ, καλώντας την ομάδα του να συνεχίσει με νίκες στα επόμενα παιχνίδια με Μπρέντφορντ και Σάντερλαντ.

