Οι μεταδόσεις σήμερα (19/9)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 19/9
ΡΙΚ2 / PIK HD
14:40 Παγκόσμιο Πρωτ. Στίβου
Cytavision 1
19:00 Oλυμπιακός - ΕΝ Ύψωνα
Cytavision 2
19:00 Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόργου
Cytavision 4
21:45 Λέτσε - Κάλιαρι
Cytavision 5
08:00 Tένις: ATP 250 Chengbu
Cytavision 6
08:30 Tένις: ATP 250 Hangzhou
Cytavision 7
22:15Ρίο Άβε - Πόρτο
Cytavision 8
22:00 Ρεάλ Μπέτις - Ρεάλ Σοσιεδάδ
Cablenet 2
21:45 Λιόν - Άνγκερς
Novasports 3
21:30 Στουτγκάρδη - Σαν Πάουλι
Novasports 6
08:00 Τένις: WTA 500
Novasports Prime
19:30 Αρμίνια Μπίλεφελντ - Γκρόιτερ Φιρτ