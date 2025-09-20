ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο τετραπέρατος ΑΠΟΕΛ που τη... βρίσκει στα εκτός και η Ανόρθωση που δεν σηκώνει κεφάλι

O AΠΟΕΛ πήγε αποφασισμένος στην Πάφο και από νωρίς έδειξε τις προθέσεις του απέναντι στον Ακρίτα. Για τρίτο παιχνίδι εκτός έδρας, πήρε το ζητούμενο και ανέβηκε στην κορυφή, με τον Άρη φυσικά να έχει παιχνίδι λιγότερο. Η τεσσάρα έφερε ικανοποίηση αφού συνοδεύτηκε και με καλή εμφάνιση.

Στο άλλο παιχνίδι, ο Εθνικός Άχνας δείχνει να... μασάει σίδερα και με τη νέα νίκη έφτασε τους οκτώ βαθμούς, παραμένοντας αήτητος. Επικράτησε της Ανόρθωσης με σχετική ευκολία η οποία δεν σηκώνει κεφάλι και άμεσα χρειάζεται ηλεκτροσόκ και στο αγωνιστικό κομμάτι αφού όχι μόνο δεν μπορεί να κερδίσει αλλά δείχνει ανήμπορη να παρουσιάσει και καλή εικόνα.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός - Ε.Ν. Ύψωνα 1-1

(23' πέν. Πικής / 87' Τεϊσέιρα)

Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ 0-4

(17΄ Κόρμπου, 27΄ Λαΐφης, 50΄ Ρόσα, 83΄ Μαϊόλι)

Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση 2-0

(47΄, 87΄ Αντερέγκεν)

Κυριακή 21/09

19:00 Απόλλων - Ένωση

19:00 Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC

Δευτέρα 22/09

19:00 Ομόνοια - ΑΕΛ

19:00 ΑΕΚ - Άρης

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

*** Πάφος FC και Ένωση έχουν ένα ματς λιγότερο (24/09).

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

19:00 Άρης Λεμεσού – Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος FC – Ολυμπιακός

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – ΑΕΚ Λάρνακας

19:00 ΑΕΛ – Ακρίτας

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Ένωση – Ομόνοια Αραδίππου

20:00 ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια