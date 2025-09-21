Έδωσε δανεικό στην Freedom24 Krasava ENY ο Άρης

Στην Freedom24 Krasava ENY θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντένις Οφσιάνικοφ.

Η ανακοίνωση του Άρη:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την παραχώρηση του Λευκορώσου επιθετικού Ντένις Οφσιάνικοφ στην Freedom24 Krasava ENY, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της περιόδου.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής (γεννημένος την 1η Μαρτίου 2007) εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα μας από την ML Vitebsk Λευκορωσίας, υπογράφοντας συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον Άρη.

Ο Οφσιάνικοφ έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Δυναμό Μπρεστ και στη συνέχεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Λευκορωσίας. Τον Ιανουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή στη ML Vitebsk.

Με τη φανέλα της πρωτοπόρου της Λευκορωσικής Premier League κατέγραψε στην τρέχουσα σεζόν 10 συμμετοχές σε 19 αγωνιστικές, σημειώνοντας 2 γκολ και 1 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο νεαρός επιθετικός έχει εκπροσωπήσει τη Λευκορωσία στις εθνικές ομάδες Κ16, Κ17 και Κ19, μετρώντας ήδη 8 συμμετοχές και 2 γκολ με την Κ19 από τον Ιούλιο του 2024.

Ευχόμαστε στον Ντένις κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.