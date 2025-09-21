ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έδωσε δανεικό στην Freedom24 Krasava ENY ο Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έδωσε δανεικό στην Freedom24 Krasava ENY ο Άρης

Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού

Στην Freedom24 Krasava ENY θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντένις Οφσιάνικοφ.

Η ανακοίνωση του Άρη:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την παραχώρηση του Λευκορώσου επιθετικού Ντένις Οφσιάνικοφ στην Freedom24 Krasava ENY, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της περιόδου.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής (γεννημένος την 1η Μαρτίου 2007) εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα μας από την ML Vitebsk Λευκορωσίας, υπογράφοντας συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον Άρη.

Ο Οφσιάνικοφ έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Δυναμό Μπρεστ και στη συνέχεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Λευκορωσίας. Τον Ιανουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή στη ML Vitebsk.

Με τη φανέλα της πρωτοπόρου της Λευκορωσικής Premier League κατέγραψε στην τρέχουσα σεζόν 10 συμμετοχές σε 19 αγωνιστικές, σημειώνοντας 2 γκολ και 1 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο νεαρός επιθετικός έχει εκπροσωπήσει τη Λευκορωσία στις εθνικές ομάδες Κ16, Κ17 και Κ19, μετρώντας ήδη 8 συμμετοχές και 2 γκολ με την Κ19 από τον Ιούλιο του 2024.

Ευχόμαστε στον Ντένις κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90΄ο Ολυμπιακός στην Λεωφόρο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα φαβορί που δεν λάθεψαν και το επιδόρπιο με ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπανούλης και Μονακό κατέκτησαν το Super Cup Γαλλίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΚ: «Κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για χέρι του Πινέδα»

Ελλάδα

|

Category image

Σατσιάς: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Αυγουστή: «Δίκαιη και πεντακάθαρη νίκη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καρσέδο: «Ο Μπρούνο ήθελε να επανορθώσει μετά την αποβολή με τον Ολυμπιακό»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κάναντι: «Είχαμε πέναλτι, στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα υπάρχει φάουλ»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Απόλλωνα στην ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της Πάφου στο «ΠΑΠ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αιχμές Στρατή αμέσως μετά τον Απόλλωνα - «Έχασε το κυπριακό ποδόσφαιρο...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γλίτωσε την ήττα αλλά έμεινε ξανά χωρίς νίκη η Ομόνοια 29ης Μαΐου!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κβίντα και Καστέλ ξεκλείδωσαν το πρώτο εντός!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βρήκε την ουσία στην επανάληψη η Πάφος FC και απέδρασε από το «Παπ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Αποστολή με πολλές απουσίες!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη