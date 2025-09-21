Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ώρα για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Ώρα για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πρόκειται για μία μονομαχία, η οποία θα είναι πάντα διαφορετική από όλες τις άλλες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που θα έχει ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως βαθμολογικής θέσης και κατάστασης των δύο ομάδων. Με τους δύο αντιπάλους να στοχεύουν μόνο στη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός γύρισε σελίδα με το «διαζύγιο» με τον Ρουί Βιτόρια έπειτα από την ήττα με 3-2 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό με ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Ο Χρήστος Κόντης επέστρεψε στο «τριφύλλι», αναλαμβάνοντας και πάλι σε μία δύσκολη περίοδο. Είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει οδηγήσει τους «πράσινους» στον πιο πρόσφατο τίτλο τους, το Κύπελλο της σεζόν 2023-24,όταν και διαδέχθηκε τον Φατίχ Τερίμ.

Περιθώρια για νέα απώλεια δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό, καθώς ήδη μετρούν δύο. Είχε προηγηθεί και το 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο. Οπότε το σύνθημα στο «στρατόπεδο» των «πράσινων» είναι «μόνο νίκη». Ασφαλώς και ο Έλληνας τεχνικός δεν έχει προλάβει να κάνει πολλά, αφού έγιναν μόλις τρεις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του, ενώ δεν σκοπεύει να πειράξει πολλά πράγματα στην ενδεκάδα. Χωρίς Πελίστρι και Πάντοβιτς είναι η αποστολή που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι της Λεωφόρου.

«Παίζουμε με τον Ολυμπιακό, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας, είναι ένα ματς των αιωνίων αντιπάλων. Έτσι θα πρέπει να το δούμε, παίζουμε στην έδρα μας και για εμάς ο μόνος στόχος και η σκέψη είναι η νίκη, γιατί αυτή θα μας δώσει πάρα πολλά. Εννοείται πως παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει πολύ καλή ομάδα, έναν πολύ καλό προπονητή και θα πρέπει να σεβαστούμε και να υπολογίσουμε ότι υπάρχει αυτό το δεδομένο. Όμως από εκεί πέρα όταν παίζεις στην έδρα σου θα πρέπει να βρεις τον τρόπο, με το τακτικό πλάνο, με την ψυχή που θα βγάλεις με το πόσο… συγνώμη θα το πω λαϊκά, θα γουστάρεις να παίξεις αυτό το παιχνίδι, να πάρεις τους τρεις βαθμούς», ανέφερε ο Χρήστος Κόντης στην Cosmote TV.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το 0-0 με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην επιστροφή του στο Champions League και θέλουν να βγάλουν αντίδραση έπειτα από ένα ματς, στο οποίο δεν έπαιξαν βάσει των δυνατοτήτων τους. Θα μπορούσαν να το είχαν πάρει κόντρα στο… πούλμαν της κυπριακής ομάδας, αλλά παραδέχθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ότι έπρεπε να είχαν καλύτερη απόδοση. Στο πρωτάθλημα ισοπέδωσαν με 5-0 τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», έχοντας καλή απόδοση στο β’ μέρος.

Ο Βάσκος τεχνικός προανήγγειλε αλλαγές στο αρχικό σχήμα και από τα λεγόμενά του μάλλον θα είναι και αρκετές. Ο Ζέλσον και ο Γιάρεμτσουκ είναι πλέον καλά. Εκτός αποστολής έμειναν Ροντινέι, Ζέλσον Μάρτινς και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, καθώς και οι τρεις δεν είναι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους μετά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν.

«Δεν θα αλλάξω τον τρόπο που θα παίξουμε. Νομίζω πως το παιχνίδι αυτό θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει πίσω να μας περιμένει. Νομίζω θα βγουν και αυτοί μπροστά για να κερδίσουν το παιχνίδι, ειδικά αφού παίζουν στην έδρα τους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά περιμένω ένα παιχνίδι πολύ πιο ανοιχτό συγκριτικά με τα προηγούμενα. Εμείς φυσικά δεν θα αλλάξουμε. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι», ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV ο 64χρονος προπονητής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι - Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος - Τσιριβέγια, Τσέριν - Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς - Ντέσερς

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα – Ντ. Γκαρθία, Μουζακίτης - Πνευμονίδης, Τσικίνιο, Ποντένσε (Μαρτίνς) - Ελ Κααμπί

sport-fm.gr

Διαιτητής: Ντενίζ Αϊτέκιν (Γερμανία)

Βοηθοί: Λάσσε-Λουτσιάνο Κοσλόβσκι (Γερμανία), Μαρκ Μπορς (Γερμανία)

4ος Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

VAR: Γκίντερ Αλεξάντερ Μάρτιν Περλ (Γερμανία), AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)