Οι μεταδόσεις σήμερα (18/9)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 18/9
ΡΙΚ2 / PIK HD
13:00 Παγκόσμιο Πρωτ. Στίβου
ERT WORLD
12:30 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Παρτιζάν
Cytavision Sports 3
19:45 Koπεγχάγη - Λεβερκούζεν
22:00 Νιούκασλ - Μπαρσελόνα
Cytavision Sports 4
19:45 Κλαμπ Μπριζ - Μονακό
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι
Cytavision Sports 5
22:00 Άιντραχτ - Γαλατασαράι
Cytavision Sports 6
22:00 Σπόρτινγκ - Καϊράτ Αλμάτι
Cytavision Sports 8
17:00 Youth League: Σίτι - Νάπολι