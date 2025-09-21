Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ κόντρα στους διψασμένους «βυσσινί»

Τέταρτη στροφή στην Stoiximan Super League και πρώτο μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΛ Novibet στην έδρα της μετά την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία, καθώς υποδέχεται την ΑΕΚ στο AEL FC Arena (17:30).

Μετά την ήττα στην Τούμπα την πρεμιέρα η ομάδα του Γιώργου Πετράκη παραμένει αήττητη, καθώς έκτοτε έχει δυο διαδοχικές ισοπαλίες, με την Κηφισιά στη Λάρισα και με τον Asteras AKTOR στην Τρίπολη. Μάλιστα, κόντρα στους Αρκάδες κατάφεραν και επέστρεψαν από το 2-0 και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας, με τον Πασά να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με δύο γκολ.

Το μεσοβδόμαδο ματς του Κυπέλλου κόντρα στη Μαρκό αποτελεί ένα μικρό πισωγύρισμα για τους «βυσσινί», οι οποίοι υπέπεσαν σε γκέλα (2-2). Το ηθικό, ωστόσο, παραμένει ψηλά, καθώς έρχεται ένα παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ που όλος ο οργανισμός το περιμένει πώς και πώς. Κάτι το οποίο αποτυπώνεται και από την ανακοίνωση της ΑΕΛ με αιχμές για το παρελθόν και την προηγούμενη ιδιοκτησία της Ένωσης, όπως επίσης και από το γεγονός πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Επομένως θα ήταν μεγάλη υπόθεση για τους «βυσσινί» εάν η πρώτη τους νίκη ερχόταν κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Από την άλλη, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για ένα μεγάλο crash test, αφού για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν δεν θα έχει τον κόσμο της στο πλευρό της. Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη αποστολή, το οποίο ανέφερε και στις δηλώσεις του: «Η Λάρισα είναι ένας παραδοσιακός σύλλογος, η μοναδική ομάδα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης που κατέκτησε πρωτάθλημα. Επέστρεψε με μεγάλο κίνητρο. Δεν θα είναι η πιο φιλική ατμόσφαιρα για εμάς».

Άλλωστε, στους τελευταίους πέντε αγώνες στη Λάρισα η Ένωση μετράει μόλις νίκες και αυτή στις καθυστερήσεις, με τρία ματς να έχουν λήξει ισόπαλα χωρίς σκορ, ενώ μία νίκη (για το Κύπελλο) έχει και η ΑΕΛ. Μεγάλο όπλο, όμως, της ΑΕΚ είναι η αυτοπεποίθηση που έχει όπως επίσης και η σταθερότητα που δείχνει, διευρύνοντας το αήττητο σερί της στα 10 ματς με τις νίκες σε Αιγάλεω και Λιβαδειά (1-0 αμφότερες), έχοντας ταυτόχρονα και το απόλυτο στην Stoiximan Super League.

Την ενδεκάδα… πρωταθλήματος αναμένεται να παρατάξει ο Νίκολιτς, ο οποίος στο Κύπελλο έκανε 11 αλλαγές, ενώ το ντεμπούτο του έκανε και ο Ζοάο Μάριo. Δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ η ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις σε 4 ματς, γεγονός που «οφείλεται στην ομαδική λειτουργία», όπως τόνισε ο Φιλίπε Ρέλβας.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Σιαμπάνης, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Γιούσης, Τούπτα, Πασάς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Μάνταλος, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Λάζαρος Δημητριάδης

Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Βασίλειος Φωτιάς, AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

