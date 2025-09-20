ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι «δοκιμασίες» ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσης και άλλα μπόλικα ντέρμπι - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (20/09)

Δράση από νωρίς και με ενδιαφέροντα γεγονότα.

Cytavision Sports 1

19:00 Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ

Cytavision Sports 2

19:00 Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση

Cytavision Sports 3

14:30 Λίβερπουλ - Έβερτον

17:00 Μπράιτον - Τότεναμ

19:30 Μάντσεστερ Γ. - Τσέλσι

22:00 Φούλαμ - Μπρέντφορντ

Cytavision Sports 4

17:00 Μπέρνλι - Νότιγχαμ Φόρεστ

19:00 Βερόνα - Γιουβέντους

21:45 Ουντινέζε - Μίλαν

Cytavision Sports 5

17:00 Γουέστ Χαμ - Κρίσταλ Πάλας

20:00 Βόλος - Αστέρας Τρ.

Cytavision Sports 6

15:00 Formula 1 – Προκριματικά

17:00 Γουλβς - Λιντς

20:00 AVS - Μπενφίκα

Cytavision Sports 7

18:00 Κηφισιά - Άρης

Cytavision Sports 8

17:15 Ρεάλ Μαδρίτης - Εσπανιόλ

22:00 Βαλένθια - Μπιλμπάο

Novasports Prime

20:30 ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Novasports 2

18:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

Novasports 3

16:30 Χόφενχαϊμ - Μπάγερν

19:30 Λειψία - Κολωνία

Novasports 4

21:30 Νυρεμβέργη - Μπόχουμ

Novasports 6

16:30 Βέρντερ - Φράιμπουργκ

Novasports extra1

16:30 Αμβούργο - Χάιντενχαϊμ

Novasports extra2

16:30 Άουγκσμπουργκ - Μάιντς

Cablenet Sports 1

21:00 Σεντ Ετιέν - Ρεμς

Cablenet Sports 2

15:00 Μονπελιέ - Μπαστιά

18:00 Ναντ - Ρεν

20:00 Μπρεστ - Νις

21:45 Λανς - Λιλ

Cablenet Sports 3

21:00 Σιτάρντ - Ουτρέχτη

