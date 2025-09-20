Οι «δοκιμασίες» ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσης και άλλα μπόλικα ντέρμπι - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (20/09)
Δράση από νωρίς και με ενδιαφέροντα γεγονότα.
Cytavision Sports 1
19:00 Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ
Cytavision Sports 2
19:00 Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση
Cytavision Sports 3
14:30 Λίβερπουλ - Έβερτον
17:00 Μπράιτον - Τότεναμ
19:30 Μάντσεστερ Γ. - Τσέλσι
22:00 Φούλαμ - Μπρέντφορντ
Cytavision Sports 4
17:00 Μπέρνλι - Νότιγχαμ Φόρεστ
19:00 Βερόνα - Γιουβέντους
21:45 Ουντινέζε - Μίλαν
Cytavision Sports 5
17:00 Γουέστ Χαμ - Κρίσταλ Πάλας
20:00 Βόλος - Αστέρας Τρ.
Cytavision Sports 6
15:00 Formula 1 – Προκριματικά
17:00 Γουλβς - Λιντς
20:00 AVS - Μπενφίκα
Cytavision Sports 7
18:00 Κηφισιά - Άρης
Cytavision Sports 8
17:15 Ρεάλ Μαδρίτης - Εσπανιόλ
22:00 Βαλένθια - Μπιλμπάο
Novasports Prime
20:30 ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Novasports 2
18:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος
Novasports 3
16:30 Χόφενχαϊμ - Μπάγερν
19:30 Λειψία - Κολωνία
Novasports 4
21:30 Νυρεμβέργη - Μπόχουμ
Novasports 6
16:30 Βέρντερ - Φράιμπουργκ
Novasports extra1
16:30 Αμβούργο - Χάιντενχαϊμ
Novasports extra2
16:30 Άουγκσμπουργκ - Μάιντς
Cablenet Sports 1
21:00 Σεντ Ετιέν - Ρεμς
Cablenet Sports 2
15:00 Μονπελιέ - Μπαστιά
18:00 Ναντ - Ρεν
20:00 Μπρεστ - Νις
21:45 Λανς - Λιλ
Cablenet Sports 3
21:00 Σιτάρντ - Ουτρέχτη