Πήρε το ντέρμπι με την Τσέλσι η Γιουνάιτεντ!

Από το 5ο λεπτό η Τσέλσι είδε το πρώτο τεράστιο εμπόδιο που θα της έκανε κακή τη βραδιά στο «Ολντ Τράφορντ». Και αντίστοιχα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άρχισε να ξετυλίγεται ένα πανέμορφο κουβάρι που θα της πρόσφερε αριθμητικό πλεονέκτημα και δύο τέρματα.

Ο Σάντσεθ βγήκε άγαρμπα για να σταματήσει τον Εμπουεμό, τον χτύπησε εκτός περιοχής, αποβλήθηκε κι όλα πήραν τον δρόμο τους στο βροχερό Μάντσεστερ, στο ντέρμπι των «κόκκινων διαβόλων» με τους «μπλε» του Λονδίνου.

Ο Μπρούνο Φερνάντες με προβολή από κεφαλιά του Ντόργκου στο 14ο λεπτό πέτυχε το 100ο του γκολ με τη Γιουνάιτεντ σε 200 ματς πρωταθλήματος για το 1-0.

Ο Μαρέσκα μέχρι το 20ο λεπτό είχε αντικαταστήσει τους Εστεβάο, Πάλμερ και Νέτο, «θυσιάζοντας» ουσιαστικά από το ματς τους τρεις ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του που θα μπορούσαν ίσως να κουβαλήσουν περισσότερο την ομάδα και να μην την αφήσουν να υποταχθεί.

Και ήρθε το 37ο λεπτό, όπου ο Καζεμίρο με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι έγραψε το 2-0! Μάλιστα, στη φάση, ο Λουκ Σο πήρε φόρα και πήδηξε ψηλά για να πάρει κεφαλιά – πάσα από τρεις αμυνόμενους! Η στιγμή που θα μπορούσε ν’ αλλάξει ολοκληρωτικά την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 45’+5’, όταν ο Καζεμίρο κρατώντας τον Αντρέι Σάντος αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε.

Ωστόσο, με το 10 εναντίον 10, η Γιουνάιτεντ κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του ντέρμπι. Οι Λονδρέζοι έδειχναν και ψυχικά ότι έπρεπε να διανύσουν τεράστια απόσταση για να φτάσουν σε κατάσταση να «χτυπήσουν» το ματς. Κι αφού ένα γκολ του Φοφανά ορθά δεν μέτρησε για οφσάιντ, ήρθε μια κεφαλιά του Τσαλόμπα στο 80’ να μειώσει σε 2-1.

Ο Γιόργκενσεν που είχε πάρει τη θέση του Σάντσεθ, αμέσως μετά τη μείωση του σκορ απέκρουσε ένα εξαιρετικό σουτ του Μπρούνο, οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις προσπάθησαν να τρομάξουν τον Αμορίμ και τους παίκτες του, αλλά το κλαμπ του Μάντσεστερ πανηγύρισε τη νίκη.

sport-fm.gr