Λιγομίλητος ο Κετσπάγια: «Δεν έχω ξαναδει τέτοια κατάσταση»

Φανερά απογοητευμένος από την ήττα αλλά κυρίως από την παρουσία, ήταν ο προπονητής της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια.

Αρχικά έδωσε συγχαρητήρια στον Εθνικό σημειώνοντας πως: «Άξιζε. Η καλύτερη ομάδα κέρδισε το παιχνίδι».

Για να προσθέσει: «Εγώ που ξέρω αυτή την ομάδα 31 χρόνια, δεν έχω ξαναδει τέτοια κατάσταση. Αυτό που μένει είναι να σκύψουμε τα κεφάλια και να βγάλουμε από τη δύσκολη θέση αυτή την ομάδα. Ήρθε ο κόσμος να μας βοηθήσει αλλά δεν ήμασταν σε θέση να κερδίσουμε αυτό παιχνίδι».

Καταληκτικά τόνισε: «Ποδόσφαιρο δεν είναι μόνος πάθος και προσπάθεια. Χρειάζονται και άλλα πράγματα».