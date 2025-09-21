Κατέβηκε στο γήπεδο και πανηγύρισε την εξάρα ο Λοΐζου

Ο Κύπριος άσος βρίσκεται από χθες Σάββατο (20/9) στο Ισραήλ προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μετά τον... χαμό στο αεροδρόμιο, ο Λοΐζου πήγε στο γήπεδο όπου και παρακολούθησε το παιχνίδι της νέας του ομάδας με την Άστοντ.

Το τελευταίο σφύριγμα τον βρήκε κάτω στον αγωνιστικό χώρο να πανηγυρίζει μαζί με τους νέους του συμπαίκτες. Η Χάποελ επικράτησε εκτός έδρας με 6-2.