Πλούσιο το αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης (17/9)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε στην TV
ΡΙΚ2 / PIK HD
13:00 Παγκόσμιο Πρωτ. Στίβου
ERT WORLD
19:30 Μπάσκετ: ΑΕΚ - Φενέρμπαχτσε
Cytavision Sports 1
19:00 Ομόνοια - ΑΕΚ
Cytavision Sports 3
19:45 Ολυμπιακός Π. - Πάφος FC
22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο
Cytavision Sports 4
16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ
19:45 Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Μπάγερν - Τσέλσι
Cytavision Sports 5
15:00 Παναιτωλικός - Άρης
17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
22:00 Παρί ΣΖ - Αταλάντα
Cytavision Sports 6
14:30 Τένις: ΑΤΡ - Ηangzhou
18:30 Παναθηναϊκός - Καλλιθέα
22:00 Άγιαξ - Ίντερ
Cytavision Sports 7
15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision Sports 8
17:00 Youth League: Λίβερπουλ - Ατλέτικο
Cablenet Sports 2
21:00 Φέγενορντ - Φορτούνα