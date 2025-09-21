Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε Ομόνοια Αραδίππου-Πάφος & Απόλλωνας-ΕΝΠ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με άλλους δύο αγώνες που αρχίζουν στις 19:00 συνεχίζεται η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται σε Λάρνακα και Λεμεσό.

Στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος», η Ομόνοια Αραδίππου φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Πάφο σε μια δύσκολη αποστολή για τους γηπεδούχους. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 8.75 στη νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά, 4.60 στην ισοπαλία και 1.36 στην επικράτηση της ομάδας του Πάφου. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.27, ενώ η πιθανότητα να υποδειχθεί κάρτα πριν το 25ο λεπτό της αναμέτρησης αποτιμάται στο 1.83.

Την ίδια ώρα, στο στάδιο «Αλφαμέγα», ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, με την ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή να έχει το προβάδισμα σύμφωνα με τις αποδόσεις της Stoiximan. Η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται στο 1.53, η ισοπαλία στα 3.70 και η επικράτηση της ΕΝΠ στα 6.70. Η πιθανότητα να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στην αναμέτρηση αποτιμάται στα 2.15, ενώ το σκορ 2-1 σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα προσφέρεται στα 4.25.

