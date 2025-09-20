Ομπλίκ Σεβίλ, ο διάδοχος του Μπολτ

Τα τελευταία χρόνια, ο Ομπλίκ Σεβίλ θεωρήθηκε από τους ειδικούς των δρόμων ταχύτητας στην Τζαμάικα, ως ο διάδοχος του Γιουσέιν Μπολτ. Και την περασμένη Κυριακή, μετά από σωρεία αποτυχιών, κατάφερε να επιβεβαιώσει την πρόβλεψη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Τόκιο.

«Φαντασθείτε ότι στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες μου (το 2021), αποκλείσθηκα στους ημιτελικούς. Την επόμενη χρονιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ήμουν τέταρτος και πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τερμάτισα τελευταίος στον τελικό. Οπότε, εάν νικήσω στο Τόκιο, θα είναι... τρελό», δήλωσε πρόσφατα ο 24χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής. «Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, πήγαινε από πάνω προς τα κάτω σαν να τρέχει. Και το παιδί, δεν κράτούσε την θέση του, έτρεχε παντού», έχει δηλώσει στον Τύπο της πατρίδας του, η μητέρα του Σεβίλ, Τζούλιετ.

Ο νεαρός δρομέας άρχισε με ευκολία τον αθλητισμό, με τα πρώτα σπουδαία αποτελέσματα στο γυμνάσιο του High Calabar, ένα ίδρυμα φημισμένο για τους σπρίντερς. Αλλά ενώ δείχει τις δυνατότητες του, ο πατέρας του, ο οποίος πάντα τον έσπρωχνε στον αθλητισμό, πεθαίνει στα τέλη του 2018. Γεγονός που επηρεάζει μόνιμα τον έφηβο αθλητή.

«Ζω με αυτό, γνωρίζοντας ότι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου δεν θα μπορέσει ποτέ να δει την επιτυχία μου», λέει ο Σεβίλ, ο οποίος έχει μια φωτογραφία του πατέρα του στο κινητό τηλέφωνο του.

Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 2021, ο 20χρονος πρωταθλητής κάνει το ντεμπούτο του στην διεθνή σκηνή, αλλά μένει εκτός τελικού στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Την επόμενη χρονιά κάνει την έκπληξη και τερματίζει στην 4η θέση στα 100 μέτρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, στο Γιουτζίν, όπως και πέρυσι στην ίδια διοργάνωση της Βουδαπέστης. Ωστόσο, προειδοποίησε έντονα, καθώς τερμάτισε σε 9.88 και στα επίπεδα του αργυρού και του χάλκινου μεταλλίου της συγκεκριμένης κούρσας.

Τα τελευταία χρόνια, έδειξα το ταλέντο μου, αλλά μου έλειπε η τύχη. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν διαχειρίζομαι διανοητικά τις καταστάσεις, αλλά ξέρω ότι δεν ισχύει», τόνισε απαντώντας στους επικριτές του.

Στην Τζαμάικα όσοι αναζητούν έναν άξιο διάδοχο του Μπολτ, τον βρίσκουν στο πρόσωπο του Σεβίλ. Οι δύο αθλητές έχουν εντελώς διαφορετικό σωματότυπο, καθώς ο Μπολτ έχει ύψος 1,95μ, 25 (!) εκατοστά περισσότερα από τον Σεβίλ (1,70μ.).

Ο ζωντανός θρύλος των δρόμων ταχύτητας πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του διαδόχου του: «Τα σπριντ στην Τζαμάικα έχουν υποστεί πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά ο Σεβίλ το έχει κρατήσει ζωντανό. Το πρόβλημα του, είναι ότι τραυματίζεται συχνά, με τον Σεβίλ να προσθέτει: «Ξέρω ότι έχω δουλέψει αρκετά, αλλά μου λείπει η δύναμη σε σύγκριση με τους άλλους».