Κριστιάνο Τζούνιορ: Το «μαγικό» γκολ που κάνει τον γύρο του κόσμου

Το μήλο φαίνεται πως έπεσε κάτω από τη μηλιά! Ο Κριστιάνο Τζούνιορ, γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, κερδίζει ήδη τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του στις ακαδημίες της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία.

Μόλις στα 14 του χρόνια, ο νεαρός επιθετικός έχει καταφέρει να συγκεντρώσει την προσοχή φιλάθλων και ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο, με το πιο πρόσφατο γκολ του να γίνεται viral στα social media.

Το τέρμα χαρακτηρίστηκε «φανταστικό», με πολλούς να συγκρίνουν τον τρόπο που κινήθηκε και εκτέλεσε με το στιλ του διάσημου πατέρα του: τεχνική, ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

هدف رونالدو جونيور من ركلة حرة مباشرة في مرمى الأهلي بحضور والده 🤯🤯🤯💛💛!

