Παγκόσμιο: Για το καλύτερο στον τελικό η Ελένα Κουλιτσένκο

Η αθλήτρια τού Ράιαν Μπέιλι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με κάπως περιπετειώδη τρόπο, αφού την Πέμπτη (18/09/25) ισοβάθμησε στη 12η θέση των προκριματικών με άλλες πέντε αθλήτριες, με 1,88μ., και έτσι την Κυριακή θα ανταγωνιστούν 16 αθλήτριες, για την τελική κατάταξη σε αυτό το αγώνισμα. Γι’ αυτό και οι διοργανωτές μετακίνησαν κατά 25 λεπτά νωρίτερα την έναρξή του.

«Νιώθω ανάμικτα συναισθήματα. Είμαι πολύ χαρούμενη για την πρόκρισή μου στον τελικό, όμως ο τρόπος που το πέτυχα είναι τρελός. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Θεό που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία. Όταν δεν πέρασα το 1,92μ. θεώρησα ότι τα πάντα τελείωσαν και ήμουν στεναχωρημένη, όμως όταν ήρθαν και μας ανακοίνωσαν ότι περνάμε στον τελικό, αντιλήφθηκα πόσο σημαντικό ήταν που πέρασα τα πρώτα δύο ύψη με την πρώτη προσπάθεια. Είναι μεγάλη η χαρά μου τώρα και ξεχνάω όλα όσα έγιναν στα προκριματικά, και θα συγκεντρωθώ στο να προετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ για τον τελικό, ελπίζοντας πως ο καιρός θα είναι καλύτερος, γιατί η βροχή κάνει πάντα πιο δύσκολες τις προσπάθειές μας», ήταν οι αρχικές δηλώσεις τής Ελένα Κουλιτσένκο στη μικτή ζώνη, με το τέλος των προκριματικών στο ύψος.

Σε ό,τι αφορά τον τελικό τής Κυριακής, η 23χρονη πρωταθλήτριά μας ανέφερε: «Ο τελικός θα είναι αρκετά διαφορετικός και λιγότερο δύσκολος. Στα προκριματικά υπάρχει πάρα πολλή πίεση για να κάνεις τα καλύτερα άλματα και να περάσεις στον τελικό, είναι αρκετά κουραστικά πνευματικά. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλές αθλήτριες και θα πρέπει να περιμένεις αρκετή ώρα για το επόμενο άλμα σου, Ο τελικός θα είναι πιο διασκεδαστικός, με τον κόσμο στις εξέδρες και με το πνευματικό κομμάτι διαφορετικό. Θα δώσω το 100% του εαυτού μου για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να κάνω την Κύπρο περήφανη. Νιώθω τεράστια υποστήριξη από όλους στην Κύπρο και ελπίζω να κάνω αρκετά καλά άλματα στον τελικό».

Για την Ελένα Κουλιτσένκο θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία σε τελικό ενός Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, μετά το 2023 στη Βουδαπέστη, όπου κατέλαβε τη 13η θέση με 1,90μ., ενώ πέρσι αναδείχθηκε ως 7η Ολυμπιονίκης στο Παρίσι με 1,95μ. Αυτές οι πολύ σημαντικές εμπειρίες αναμένεται να τη βοηθήσουν, ώστε την Κυριακή να κάνει και πάλι μεγάλα άλματα και να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση. Το μοναδικό «εμπόδιο» είναι πως για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στον πιο σημαντικό αγώνα της στη χρονιά τόσο αργά, στις 21 Σεπτεμβρίου!!! Σε μια χρονιά στην οποία ξεκίνησε πολύ νωρίς με τον κλειστό στίβο και ολοκλήρωσε στις 14 Ιουνίου 2025 με τον καλύτερο τρόπο την τετράχρονη ακαδημαϊκή της πορεία, στο Πανεπιστήμιο της Τζιόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιό της στους τελικούς τού NCAA!!! Θα είναι μάλιστα και ο τελευταίος αγώνας τής πρωταθλήτριάς μας με καθοδηγητή της τον προπονητή της στην Τζιόρτζια, τον Αμερικανό Ράιαν Μπέιλι, καθώς θα μετακομίσει υποχρεωτικά στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και η Κουλιτσένκο θα θέλει να ξεπεράσει τον εαυτό της και να πει με αυτόν τον τρόπο και το τεράστιο «ευχαριστώ» στον Μπέιλι, ο οποίος την οδήγησε την τελευταία διετία σε φανταστικά άλματα!

Θυμίζουμε ότι αυτός θα είναι ο 11ος τελικός σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο οποίο θα εκπροσωπηθεί ο κυπριακός στίβος, με την Κουλιτσένκο να είναι η δεύτερη αθλήτριά μας που μετείχε σε τελικό, μετά την εντυπωσιακή Ελένη Αρτυματά, η οποία το 2009 κατέλαβε την 8η θέση στον τελικό των 200μ. στο Βερολίνο!!! Σε ό,τι αφορά το ύψος, είναι το αγώνισμα στο οποίο η Κύπρος έχει τις περισσότερες παρουσίες σε τελικό, έξι (6) στο σύνολο, με τον κορυφαίο αθλητή μας όλων των εποχών, τον Κυριάκο Ιωάννου να έχει τρεις τελικούς, με ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλια, τον Δημήτρη Χονδροκούκη έναν τελικό και την Ελένα Κουλιτσένκο δύο!

Να σημειώσουμε ότι ο τελικός τού άλματος σε ύψος γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο, μοιάζει σαν τελικός… Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αφού από τις 16 φιναλίστ οι 12 κατάγονται από ευρωπαϊκές χώρες!!! Ωστόσο, υπάρχουν οι δύο καταπληκτικές και φαβορί για τα μετάλλια Αυστραλές, η κορυφαία φέτος στον κόσμο Νίκολα Ολισλάγκερς με 2,04μ. και η Ελεανόρ Πάτερσον με 1,99μ. Δύο εκπροσώπους θα έχει η Αφρική, ενώ έκπληξη αποτελεί η μη παρουσία Αμερικανίδων στον τελικό!!! Η Κουλιτσένκο, που είναι η 4η νεαρότερη του τελικού, ορίστηκε να κάνει 6η τις προσπάθειές της.

Διαδοχικά ύψη: 1,88μ., 1,93μ., 1,97μ., 2,00μ., 2,02μ., 2,04μ…

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ελένα και Ράιαν Μπέιλι. Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ.