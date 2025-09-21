ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ώρα του γεμάτου ρόστερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ώρα του γεμάτου ρόστερ

Η πρώτη γεύση από τους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League ήταν γλυκιά για την Πάφος FC αφού δεν είναι λίγο πράγμα να αποσπάς βαθμό μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ένα αποτέλεσμα που εκτός από την τόνωση της αυτοπεποίθησης, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, γέμισε και άλλο το ταμείο με 700.000. Επιβάλλεται όμως να… προσγειωθεί στην κυπριακή πραγματικότητα, έχοντας μπροστά της ένα κοπιαστικό πρόγραμμα. Σε έξι μέρες θα δώσει τρία ματς και καλείται να πάρει τα αποτελέσματα εκείνα που θα την κρατήσουν στα άνω διαζώματα αφού ήδη μετρά μία ήττα. Και δεν θέλει από νωρίς να μπει υπό πίεση ως προς τη διατήρηση του στέμματος. Είναι λοιπόν εδώ που θα φανεί η αξία του γεμάτου ρόστερ, με ισάξιους παίκτες σε κάθε θέση. Η διοίκηση έδωσε στον προπονητή Χουάν Κάρλος Καρσέδο πολλές επιλογές και είναι στη δική του ευχέρεια να τις διαχειριστεί σωστά, ούτως ώστε η ομάδα να ανταποκρίνεται σε όλα τα ταμπλό.

Την προσεχή Κυριακή θα ταξιδέψει στη Λάρνακα για να παίξει με την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ την Τετάρτη (24/09) θα δώσει εντός έδρας τον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας με την Ένωση. Τρεις μέρες μετά, το Σάββατο (27/09), θα τα πει με τον Ολυμπιακό ξανά στο «Στέλιος Κυριακίδης», λίγο πριν το νέο ραντεβού στα αστέρια που είναι με την Μπάγερν Μονάχου στο «Alphamega Stadium» (30/09). Το τρία στα τρία λοιπόν είναι αδιαπραγμάτευτο και, κακά τα ψέματα, από την παρουσία της Πάφου εξαρτάται η έκβαση των αναμετρήσεων.

Διαθέσιμα τα πακέτα

Στο μεταξύ, ξεκίνησε χθες η πώληση των πακέτων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες στη League Phase του Champions League. Υπάρχουν διαφορετικές τιμές για τους κατόχους διαρκείας που είναι ασφαλώς μειωμένες, ενώ γενικά υπήρξε ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή. Η Πάφος θα αντιμετωπίσει εντός την Μπάγερν Μονάχου (30/10), τη Βιγιαρεάλ (05/11), τη Μονακό (26/11) και τη Σπάρτα Πράγας (28/01).

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα έκανε όλα πάλι ο Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον... αέρα το «Classique» Μαρσέιγ-Παρί ΣΖ λόγω καιρού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρέσινγκ παντού!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Αντερέγκεν γκρέμισε δύο παίκτες της Ανόρθωσης πριν σκοράρει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αμορίμ: «Πρέπει να είμαστε πιο κλινικοί, να τελειώνουμε τα ματς νωρίτερα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδωσε δανεικό στην Freedom24 Krasava ENY ο Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κριστιάνο Τζούνιορ: Το «μαγικό» γκολ που κάνει τον γύρο του κόσμου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ κόντρα στους διψασμένους «βυσσινί»

Ελλάδα

|

Category image

Κατέβηκε στο γήπεδο και πανηγύρισε την εξάρα ο Λοΐζου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε Ομόνοια Αραδίππου-Πάφος & Απόλλωνας-ΕΝΠ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η ώρα του γεμάτου ρόστερ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ώρα για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Ελλάδα

|

Category image

Παγκόσμιο: Για το καλύτερο στον τελικό η Ελένα Κουλιτσένκο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα σήμερα (21/9)

TV

|

Category image

Ομπλίκ Σεβίλ, ο διάδοχος του Μπολτ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη