Η ώρα του γεμάτου ρόστερ

Ένα αποτέλεσμα που εκτός από την τόνωση της αυτοπεποίθησης, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, γέμισε και άλλο το ταμείο με 700.000. Επιβάλλεται όμως να… προσγειωθεί στην κυπριακή πραγματικότητα, έχοντας μπροστά της ένα κοπιαστικό πρόγραμμα. Σε έξι μέρες θα δώσει τρία ματς και καλείται να πάρει τα αποτελέσματα εκείνα που θα την κρατήσουν στα άνω διαζώματα αφού ήδη μετρά μία ήττα. Και δεν θέλει από νωρίς να μπει υπό πίεση ως προς τη διατήρηση του στέμματος. Είναι λοιπόν εδώ που θα φανεί η αξία του γεμάτου ρόστερ, με ισάξιους παίκτες σε κάθε θέση. Η διοίκηση έδωσε στον προπονητή Χουάν Κάρλος Καρσέδο πολλές επιλογές και είναι στη δική του ευχέρεια να τις διαχειριστεί σωστά, ούτως ώστε η ομάδα να ανταποκρίνεται σε όλα τα ταμπλό.

Την προσεχή Κυριακή θα ταξιδέψει στη Λάρνακα για να παίξει με την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ την Τετάρτη (24/09) θα δώσει εντός έδρας τον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας με την Ένωση. Τρεις μέρες μετά, το Σάββατο (27/09), θα τα πει με τον Ολυμπιακό ξανά στο «Στέλιος Κυριακίδης», λίγο πριν το νέο ραντεβού στα αστέρια που είναι με την Μπάγερν Μονάχου στο «Alphamega Stadium» (30/09). Το τρία στα τρία λοιπόν είναι αδιαπραγμάτευτο και, κακά τα ψέματα, από την παρουσία της Πάφου εξαρτάται η έκβαση των αναμετρήσεων.

Διαθέσιμα τα πακέτα

Στο μεταξύ, ξεκίνησε χθες η πώληση των πακέτων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες στη League Phase του Champions League. Υπάρχουν διαφορετικές τιμές για τους κατόχους διαρκείας που είναι ασφαλώς μειωμένες, ενώ γενικά υπήρξε ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή. Η Πάφος θα αντιμετωπίσει εντός την Μπάγερν Μονάχου (30/10), τη Βιγιαρεάλ (05/11), τη Μονακό (26/11) και τη Σπάρτα Πράγας (28/01).