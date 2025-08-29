Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
15:30 Φούτσαλ: Μακάμπι Νετάνια - ΑΕΛ
20:00 Απόλλων - E.N. Ύψωνα
Cytavision 2
19:00 Ακρίτας - Ένωση
Cytavision 4
19:30 Κρεμονέζε - Σασουόλο
21:45 Λέτσε - Μίλαν
Cytavision 6
20:30 Έλτσε - Λεβάντε
Cytavision 7
16:00 65η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Cytavision 8
22:30 Βαλένθια - Χετάφε
Novasports 2
19:30 Νυρεμβέργη - Πάντερμπορν
Novasports 3
21:30 Αμβούργο - Ζανκτ Πάουλι
Novasports 4
13:30 Eυρωμπάσκετ: Γερμανία - Σουηδία
16:30 Eυρωμπάσκετ: Λιθουανία - Μαυροβούνιο
20:30 Eυρωμπάσκετ: Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία
Novasports Start
14:45 Eυρωμπάσκετ: Τουρκία - Τσεχία
18:00 Eυρωμπάσκετ: Εσθονία - Λετονία
21:15 Eυρωμπάσκετ: Πορτογαλία - Σερβία
Novasports Prime
19:30 Χέρτα Βερολίνου - Έλβερσμπεργκ