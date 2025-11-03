Η ανάλυση της διαιτησίας στο Total Green - «Δεν είχε καλή απόδοση ο Τεχράνυ» (Τι είπε για τα άλλα ματς)

H ενημέρωση της Ομόνοιας και το βίντεο πιο κάτω:

Η παρουσία της διαιτητικής ομάδας στο ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ.

Τι έγινε στις άλλες αναμετρήσεις της αγωνιστικής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ με τον κ. Ανδρέα Γεωργίου, πρώην διεθνή διαιτητή και παρατηρητή της ΟΥΕΦΑ.

Προβλήθηκε πρώτα στο TOTAL GREEN και το αναδημοσιεύουμε.

Τα όσα λέχθηκαν για την ανάλυση διαιτησίας στο ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ:

Διαιτητής ο Τεχράνυ Ανδρέας με VAR τον Dominques da Silva.

Στο 29’: Έγινε φάουλ καθαρό από τον Μασούρα και δεν σφύριξε, ενώ μετά επέστρεψε και έδωσε το φάουλ. Ο διαιτητής εφάρμοσε σωστά το delay στο φάουλ του Μασούρα. Είναι νέα οδηγία από το 2024. Αυτή η οδηγία εφαρμόζεται όταν υπάρχει πιθανότητα να μπει γκολ.

Στο 88’: Κανένα φάουλ του Μαέ, με τον διαιτητή να το υποδεικνύει λανθασμένα. Ο ποδοσφαιριστής μόνος του χάνει την ισορροπία του. Δεν υπήρχε κανένα φάουλ.

Στο 90+6’: Λανθασμένη κόκκινη στον αριθμό 44 της ΕΝΠ. Μέσω on field review την ακυρώνει και σωστά αντί αυτής του δείχνει κίτρινη κάρτα. Δεν υπήρχε κόκκινη κάρτα σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα «γεμάτο» ριψοκίνδυνο παίξιμο.

Αξιολόγηση: Ο διαιτητής δεν είχε καλή απόδοση σε ένα κανονικό αγώνα. Προσπάθησε αλλά δεν διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι με κυριότερο τομέα την λανθασμένη αναγνώριση φάουλ αλλά και το καθαρό λάθος (crucial mistake) που έκανε στο 90+6’, όπου λανθασμένα υπέδειξε αρχικά κόκκινη κάρτα βεβιασμένα. Βαθμός στον διαιτητή 7.9 με ένα σημαντικό και ένα καθαρό λάθος. Βαθμολογία VAR το 8, γιατί σωστά εισηγήθηκε στον διαιτητή να κάνει on field review στο 90+6’.