«Έδεσε» Σούνιτς η Πάφος!

Σημαντική εξέλιξη στους πρωταθλητές με τον Ιβάν Σούνιτς να υπογράφει νέο συμβόλαιο με την ομάδα

Η ανακοίνωση της Πάφου:

Η Πάφος FC ανακοινώνει με χαρά ότι ο Ivan Šunjić υπέγραψε ανανέωση συμβολαίου μέχρι το 2027.

Ο Ivan εντάχθηκε στην Πάφος FC το καλοκαίρι του 2024 και από την πρώτη στιγμή έχει αποτελέσει δυναμική και σταθερή παρουσία στη μεσαία γραμμή της ομάδας, προσφέροντας ηγετικές ικανότητες και ποιότητα.

Μέχρι σήμερα μετρά 69 συμμετοχές, με 5 γκολ και 7 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα συνέβαλε καθοριστικά:

• Στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κύπρου 2024/2025

• Στην πορεία έως τη Φάση των 16 του UEFA Conference League 2024/2025

• Στην πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League αυτή τη σεζόν

Ένας πραγματικός μαχητής και ηγέτης εντός και εκτός γηπέδου, ο Šunjić συνεχίζει να αποτελεί βασικό κομμάτι του οράματος και της φιλοδοξίας της ομάδας μας.

Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε μαζί αυτό το ταξίδι και ανυπομονούμε για ακόμη περισσότερες επιτυχίες με τον Ivan.

