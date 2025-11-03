Ο Κετσπάγια χάρηκε (και) για τους παίκτες αλλά ξέρει τι έρχεται...

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είναι χρόνια στο χρόνια στο κουρμπέτι παρόλο που αυτό που βιώνει φέτος με την Ανόρθωση, δεν το έχει ξανασυναντήσει στο παρελθόν.

Ο Γεωργιανός προπονητής της «Κυρίας» ήταν φειδωλός στους πανηγυρισμούς του. Εννοείται ότι χάρηκε για την ομάδα, για τους παίκτες, για την προσπάθεια όμως ξέρει πως η συνέχεια είναι δύσκολη και ο δρόμος μακρύς.

Η νίκη ανέβασε την ψυχολογία στα αποδυτήρια απαλλάσσοντας τους παίκτες από μέρος της πίεσης. Η ομάδα ωστόσο έχει ακόμα πράγματα να κάνει στο γήπεδο για να φύγει εντελώς από την επικίνδυνη ζώνη. Και η συνέχεια μόνο εύκολη δεν είναι μιας και ακολουθεί εντός έδρας ματς με τη Πάφο, ακολούθως η ΕΝΠ και ο ΑΠΟΕΛ στο «ΠΑΠ».

Ψ.