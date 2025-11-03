Το μεταγραφικό πλάνο της Γιουνάιτεντ δείχνει πως άλλαξε επίπεδο

Ο Ρούμπεν Αμορίμ πλέον μπορεί να δουλέψει με περισσότερη ηρεμία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα τελευταία θετικά αποτελέσματα, έχουν φέρει μια κάποια αισιοδοξία στις τάξεις του συλλόγου. Η απόφαση της διοίκησης για στήριξη στο πρόσωπο του Πορτογάλου σταρ ήταν και παραμένει δεδομένη.

Για αυτόν τον λόγο και το προπονητικό τιμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη κάνει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για τις μεταγραφικές κινήσεις που ίσως χρειαστεί να κάνει η ομάδα τον Ιανουάριο.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει βρει τα κενά και μετά το τέλος του ματς κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ, υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ίδιου και της διοίκησης των Άγγλων για να χαράξουν την μεταγραφική πολιτική.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα τα επίπεδα και πλέον οι «κόκκινοι διάβολοι» αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνουν πιο σωστές και ψύχραιμες αποφάσεις.«Ο Ρούμπεν Αμορίμ και η ιεραρχία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συζητούν τα σχέδια του Ιανουαρίου — για να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες και αποφάσεις σχετικά με παίκτες που πιέζουν για περισσότερα λεπτά παιχνιδιού.

Αν κάποιος έρθει , θα είναι κάποιος που θα του δώσουν εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμα. Δεν θα υπάρχουν μεταγραφές δανεικών, με εντολή του Ρούμπεν Αμορίμ»

sportskin.gr