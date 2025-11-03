Σλοτ: «Θα υποδεχτώ θερμά τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, δεν ξέρω όμως για τους οπαδούς...»

Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης την προσεχή Τρίτη (4/11) για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα ματς που εκτός των άλλων ξεχωρίζει και για την επιστροφή του... ασώτου υιού στο μέρος που λατρεύτηκε όσο λίγοι. Με την απόφασή του ωστόσο να αποχωρήσει το καλοκαίρι ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, το όνομα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έπαψε να είναι καθόλα αγαπητό στο «Ανφιλντ».

Ο κόσμος τον γιούχαρε, τοιχογραφίες του σπιλώθηκαν και οι οπαδοί (ειδικά) στα social media δεν φάνηκαν να συμμερίζονται ιδιαίτερα την επιλογή του, με ουκ ολίγους να τον χαρακτηρίζουν «προδότη» για την απόφασή του να αποχωρήσει ως ελεύθερος για τη Μαδρίτη. Μερικούς μήνες αργότερα, η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Άγγλος μπακ να επιστρέψει στο μέρος που... πόλωσε όσο λίγοι, αλλά αυτή τη φορά ως αντίπαλος.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα πάντως, ο τεχνικός των Reds, Άρνε Σλοτ, ξεκαθάρισε πως θα υποδεχτεί με θέρμη τον πρώην ποδοσφαιριστή του, αν και παραδέχθηκε πως δεν γνωρίζει ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου στο «Άνφιλντ».

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι τί θα κάνω εγώ. Έχω υπέροχες αναμνήσεις με εκείνον σαν άνθρωπο. Η εμπειρία μου δουλεύοντας μαζί του ήταν πολύ καλή. Θυμάμαι να τον βλέπω στην τηλεόραση... Μοιραστήκαμε μερικές υπέροχες στιγμές μαζί στη Λίβερπουλ. Θα τον υποδεχτώ θερμά, αλλά δεν ξέρω πώς θα τον υποδεχτούν οι οπαδοί» τόνισε, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ράιν Χράφενμπερχ.

«Δεν ξέρω για τους οπαδούς, αλλά εγώ μόλις τον δω θα τον κάνω μια αγκαλιά γιατί είναι φίλος μου» απάντησε ο Ολλανδός χαφ, ο οποίος στάθηκε στη φιλική σχέση που διατηρεί με τον πρώην συμπαίκτη του και δεξιό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος πάντως δύσκολα θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα των Μερένγκες με δεδομένο πως ακόμα δεν έχει πάρει λεπτά συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του.

gazzetta.gr