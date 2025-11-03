Επαφές της Γουλβς με τον Ο΄Νιλ για την επιστροφή του

Οι «Λύκοι» ξεκίνησαν τη διαδικασία διορισμού νέου προπονητή μετά την απόλυση του Βίτορ Περέιρα, το πρωί της Κυριακής. Από την πρώτη στιγμή ο Ο΄Νιλ, μαζί με τον προπονητή της Μίντλεσμπρο, Ρομπ Έντουαρντς, ήταν μεταξύ των υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον Περέιρα.

Οι αρχικές συζητήσεις με τον 42χρονο Ο΄Νιλ ήταν θετικές. Από την άλλη, η περίπτωση του Έντουαρντς θα δημιουργούσε πολλά εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν, συν μια σημαντική αποζημίωση στη Μίντλεσμπρο.

Αυτό δίνει στον Ο΄Νιλ καλές πιθανότητες για να επιστρέψει, αλλά πηγές επιμένουν ότι ενώ είναι ένας ισχυρός υποψήφιος, δεν είναι ο μόνος, καθώς η Γουλβς μιλά επίσης με τουλάχιστον έναν προπονητή που πρόσκειται στο περιβάλλον του ατζέντη Ζόρζε Μέντες.

Ο Ο΄Νιλ απολύθηκε από τους «Λύκους» τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στην αγωνιστική περίοδο 2024-25. Τώρα, ο πρώην μέσος της Γουέστ Χαμ είναι έτοιμος για επιστροφή στην ομάδα, που ακόμα δεν έχει νίκη μετά τα πρώτα 10 παιχνίδια της σεζόν στην Premier League.

