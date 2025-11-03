Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ξέρει πώς παίζουμε και θα πρέπει να ανησυχεί»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι ο Ορτέγα θα είναι διαθέσιμος για το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν και επίσης απάντησε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου. Ειδικότερα είπε για:

- Τι πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να πάρει τη νίκη και πόσο επηρεάζει η απουσία του Έσε;

Παίξαμε προχθές χωρίς τον Έσε και κερδίσαμε. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς, αλλά είμαστε σίγουροι πως όσοι θα αγωνιστούν θα παίξουν το ίδιο καλά όσο και ο Έσε. Είμαστε δύο ομάδες που παίζουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο, αυτό το παιχνίδι μας αρέσει και η ομάδα που θα το κάνει καλύτερα αυτό στο γήπεδο θα κερδίσει και τον αγώνα.

- Νιώθετε μία επιπλέον πίεση σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες του UEFA Champions League;

Όχι δε σκέφτομαι τα άλλα παιχνίδια και δεν τα συγκρίνω. Σκέφτομαι μόνο το αυριανό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πως θα αντιμετωπίσουμε την PSV και δε σκεφτόμαστε τι θα συμβεί στο μέλλον και δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό.

- Τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός για να σταματήσει τον Σαϊμπάρι;

Σκεφτόμαστε περισσότερο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μη μας σταματήσουν οι άλλοι.

- Ποια ομάδα θα κάνει καλύτερα στο γήπεδο τα πράγματα αμυντικά ή επιθετικά θα κερδίσει τον αγώνα; Επίσης ο Ορτέγα είναι διαθέσιμος;

Μου φαίνεται περίεργο να ρωτάτε αυτό γιατί είστε κάθε εβδομάδα εδώ και το στιλ μας δεν αλλάζει όποιον αντίπαλο και αν έχουμε απέναντί μας. Δε θα αλλάξουμε τη νοοτροπία μας, αν η PSV θα είναι καλύτερη ή όχι στον αγώνα, είναι άλλο θέμα. Ο Ορτέγα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα.

Έχει καμία σχέση η PSV που θα αντιμετωπίσετε με αυτήν που είχατε παίξει όταν ήσασταν στη Σεβίλλη;

Ο τρόπος που έπαιξε η Σεβίλλη με την PSV Θα είναι αρκετά όμοιος όπως θα αγωνιστούμε και εμείς τώρα. Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια τότε, η Σεβίλλη ήταν άτυχη τότε γιατί ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ελπίζω η δική μας τύχη να είναι καλύτερη.

- Κερδίσατε με τον Ολυμπιακό το UEFA Europa Conference League το 2024, πιστεύετε ότι η ομάδα είναι έτοιμη να παίξει κάποιον σημαντικό ρόλο στο UEFA Champions League;

Είμαστε εδώ όπως όλες οι ομάδες της διοργάνωσης. Είμαστε έτοιμοι για να αγωνιστούμε σε αυτήν τη διοργάνωση, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τόσο μακριά γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολη διοργάνωση, αγωνίζονται οι καλύτερες ομάδες του κόσμου και κάποιες απ’ αυτές το έχουν κατακτήσει πολλές φορές. Ο πρώτος μας στόχος είναι να βρεθούμε στις πρώτες 24 ομάδες.

- Δεν θα αλλάξετε το στιλ σας, αλλά τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε απέναντι στην PSV;

Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω όλα, αλλά κάτι θα πω. Ο αντίπαλος είναι μία επιθετική ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και φαίνεται απ΄οτα γκολ που βάζει στα παιχνίδια της. Αυτό πρέπει να το χειριστούμε, αν το κάνουμε καλά τότε τα πράγματα θα είναι καλά για εμάς. Θα πρέπει όμως να σκεφτεί και ο αντίπαλος τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού και να ανησυχεί και εκείνος αντίστοιχα για το δικό μας παιχνίδι.

