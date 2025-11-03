ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεκτάριος Τριάντης: Αυτός είναι ο 22χρονος χαφ που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Νεκτάριος Τριάντης: Αυτός είναι ο 22χρονος χαφ που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο 22 ετών μέσος κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδος, την οποία επέλεξε να εκπροσωπήσει το περασμένο καλοκαίρι. Ποιος είναι ο άσος που αγωνίζεται στο MLS.

Μια... έκπληξη περιελάμβαναν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει των αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11), με τους οποίους ολοκληρώνεται η παρουσία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αυτή η έκπληξη ακούει στο όνομα Νεκτάριος Τριάντης. Ο 22χρονος μέσος που το περασμένο καλοκαίρι επέλεξε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, έχοντας απορρίψει την προοπτική της Αυστραλίας. Αυτή είναι η έως τώρα πορεία του.

Τα πρώτα βήματα στην Αυστραλία και η Σάντερλαντ

Γεννημένος στις 11 Μαϊου του 2003 στο Σίνδεϊ, ο Νεκτάριος αποτελεί το ένα από τα 10 παιδιά της οικογένειας, τα οποία ωστόσο μεγάλωσαν δίχως την πατρική φιγούρα, καθώς ο πατέρας τους έφυγε πρόωρα από τη ζωή, όταν μια πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο. Το... συγκλονιστικό της ιστορίας είναι πως ο 22χρονος πληροφορήθηκε πως το αίτημά του για ελληνική υπηκοότητα εγκρίθηκε, σε διάστημα που η Ελλάδα ταλανιζόταν από φωτιές.

«Δεν είχα τον πατέρα μου στη ζωή μου όσο μεγάλωνα, αλλά είχα μεγαλύτερα αδέλφια που με ενθάρρυναν. Η μητέρα μου είναι περήφανη για μένα, αλλά θα ήθελε να με δει να παίζω και ο πατέρας μου. Παίζω για εκείνον», δήλωσε σε μέσα της Αυστραλίας.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στη Γουέστερν Σίδνεϊ, από την οποία μεταπήδησε στη Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, καταγράφοντας 26 συμμετοχές και δίνοντας 2 ασίστ. Τον Ιούλιο του 2023 υπέγραψε για λογαριασμό της Σάντερλαντ, με την οποία συνολικά έχει αγωνιστεί 5 φορές σε Championship και FA Cup μέχρι και φέτος, ενώ στο ενδιάμεσο παραχωρήθηκε δανεικός στη Σκωτία και τη Χιμπέρνιαν.

Εκεί ουσιαστικά ξεχώρισε, με 50 εμφανίσεις (3 γκολ, 6 ασίστ), όντας και μέλος της κορυφαίας εντεκάδας του πρωταθλήματος και υποψήφιος για παίκτης της σεζόν (2024-2025), πριν επιστρέψει στον αγγλικό σύλλογο.

MLS και... άρνηση στην Αυστραλία

Τον περασμένο Αύγουστο αποκτήθηκε από τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS, έναντι 2.5 εκατ. ευρώ και ήδη έχει κατορθώσει να κάνει το όνομά του να...συζητιέται, ειδικά μετά την γκολάρα που σημείωσε πίσω από τη σέντρα, στο ντεμπούτο του απέναντι στη Σαν Ντιέγκο.

Όλα αυτά φυσικά δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους ανθρώπους της Αυστραλίας, το εθνόσημο της οποίας φόρεσε σε επίπεδο Νέων και Ελπίδων. Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε το κάλεσμα για την Ανδρών, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ, θέλοντας να έχει το δικαίωμα να επιλέξει την Ελλάδα, όπως και έπραξε. Πλέον, θα βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην προσπάθεια της «γαλανόλευκης» για επιστροφή στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Διαβαστε ακομη