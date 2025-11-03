Κιντ για Ίρβινγκ: «Ανυπομονούμε να επιστρέψει»

Ο Καϊρί Ίρβινγκ σε ήταν ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν, με τον πολύπειρο γκαρντ να μένει εκτός από τον περασμένο Μάρτιο λόγω σοβαρού τραυματισμού στο αριστερό γόνατο.

Ο προπονητής του Ντάλας μίλησε για την επιστροφή του Ίρβινγκ στην αγωνιστική δράση, τονίζοντας την ανυπομονησία του: «Ανυπομονούμε να επιστρέψει ο Κάι κάποια στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το 2025 και όχι το 2026. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά νομίζω ότι αυτός και ο Φλαγκ θα αποτελέσουν το τέλειο δίδυμο στην άμυνα».

sdna.gr