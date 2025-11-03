Ρεάλ Μαδρίτης: Της έριξε άκυρο για χάρη της Άρσεναλ – Ο Σαλιμπά αποκαλύπτει

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι από τους κορυφαίους συλλόγους στον πλανήτη, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Δεδομένα το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή θα ήταν να φορέσει την φανέλα των Μαδριλένων, όντας μια από τις πιο «τιμητικές» στιγμές.

Παρόλα αυτά υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που αρνήθηκε το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, για χάρη της… Άρσεναλ και δεν είναι άλλος από τον Γουίλιαν Σαλιμπά.

Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα με δηλώσεις του αποκάλυψε πως αν και γνώριζε για την προσφορά των Μαδριλένων, αποφάσισε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ και είχε ξεκάθαρο λόγο.

Ο Γουίλιαμ Σαλίμπα για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης

«Φυσικά και είναι πραγματικά δελεαστικό όταν ένας τέτοιος σύλλογος ενδιαφέρεται για εσένα, αλλά ήθελα πρώτα να κερδίσω τίτλους με την Άρσεναλ πριν σκεφτώ οτιδήποτε άλλο», δήλωσε στο Telefoot.

Για την φετινή πορεία της ομάδας και τους στόχους της Άρσεναλ

«Στην Άρσεναλ μάθαμε πολλά από την περσινή σεζόν και φέτος θεωρώ πως δεν θα κάνουμε τα ίδια λάθη, πάμε για τον τίτλο και δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες»

sportsking.gr