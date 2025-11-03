Έξω με Ρεάλ ο Ίσακ!

Ο Άρνε Σλοτ ξεκαθάρισε ότι ο Ίσακ ακόμα δεν έχει προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα στη διαδικασία που ακολουθεί για την επανένταξή τους σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Μαζί με τον Σουηδό επιθετικό, δεν πρόκειται να εμφανιστούν απέναντι στη Ρεάλ ούτε οι Φρίμπονγκ και Άλισον, με τον Βραζιλιάνο κίπερ να εντείνει τις προπονήσεις του, τις τελευταίες μέρες.

Ωστόσο, τόσο ο έμπειρος πορτιέρε, όσο και ο Ολλανδός φουλ μπακ, δεν θα προλάβουν ούτε τη «μονομαχία» με τη Σίτι, την Κυριακή, σε αντίθεση με τον Ίσακ που ακόμα έχει μοιρασμένες πιθανότητες.

