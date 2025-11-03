Δεν αλλάζει το DNA του AEKτζή

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όχι την Κρίσταλ Πάλας να νικήσει, το Conference League να κερδίσει η ΑΕΚ, στο επόμενο παιχνίδι της μέσα στην «Αρένα» θα φέρει 2.500-3.000 οπαδούς.

Όσο και αν προσπαθεί η διοίκηση Άντρου Καραπατάκη, όσο κι αν παραπονιέται (δημόσια) ο Ιωσήφ Φράγκου, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Καραπατάκη, η νοοτροπία του φίλαθλου κόσμου της Λάρνακας δύσκολα θα αλλάξει. Μετά την πελώρια και ιστορική νίκη της ΑΕΚ μέσα στο Selhurst Park του Λονδίνου σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας, ακολουθούσε, λίγες μέρες μετά, το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ στην «Αρένα». Όλοι έλεγαν κι έγραφαν πως αν μετά από μια τέτοια νίκη οι φίλοι της ΑΕΚ δεν γεμίσουν το γήπεδο, τότε πότε θα το γεμίσουν;

Κι όμως, στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ ίσα που μαζεύτηκαν περίπου 3.000 υποστηρικτές της ΑΕΚ. Και να σημειωθεί, ότι ο αγώνας αυτός έγινε τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, και ακολουθούσε αργία… Όλοι ανέμεναν πολύ μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων από πλευράς οπαδών της ομάδας της Λάρνακας. Μάταια όμως. Η νοοτροπία και το DNA των φιλάθλων της ΑΕΚ δεν αλλάζει ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Η ΑΕΚ έχει κόσμο που μπορεί να γεμίσει την «Αρένα». Άλλωστε, στο παρελθόν έχει γεμίσει το γήπεδο. Θα πρέπει, όμως, να πρόκειται για πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όπως ήταν με τη Μίντιλαντ πριν από μερικά χρόνια για το Champions League. Ή να πρόκειται για παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή. Δεν γεμίζει αλλιώς η «Αρένα». Καλά κάνουν να το χωνέψουν άπαντες και να συμβιβαστούν με αυτό.

Η ΑΕΚ έχει μια σταθερή βάση οπαδών που φτάνει τις 2.500-3.000. Ίσως με την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν. Προς το παρόν, όμως, αυτά είναι τα δεδομένα. Το DNA μιας κοινωνίας, όπως αυτής της Λάρνακας, δύσκολα αλλάζει.

 

 

 

Διαβαστε ακομη