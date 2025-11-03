Φόρτσα για το «θαύμα!»

ΘΕΜΑ: Ευτύχιος Γιαξής

Όχι γιατί δεν θα το πράξει τότε, αλλά γιατί… το διεκδικεί από φέτος! Αφενός τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των δικών μας ομάδων, αφετέρου -και κυρίως- η κάκιστη συγκομιδή των πλείστων αντιπάλων μας, ανατρέπουν το σκηνικό, με αποτέλεσμα η διαφορά που είχαμε και η οποία φαινόταν αδύνατο να καλυφθεί από φέτος, να έχει μειωθεί αισθητά. Βεβαίως, η προσπάθεια παραμένει δύσκολη και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε φαβορί, φέτος, για τη 15η θέση (εν αντιθέσει με όσα υποστηρίζουν ορισμένες ξένες σελίδες στατιστικής φύσεως στα ΜΚΔ), ωστόσο, πλέον μπορεί να θεωρηθεί πως είμαστε στο… κόλπο για τα καλά.

Η μία νίκη (η επική, της ΑΕΚ επί της Πάλας) και οι δύο ισοπαλίες (Πάφος, Ομόνοια) που πήραν οι ομάδες μας την προηγούμενη αγωνιστική (απολογισμός που στην τελική θα μπορούσε να ‘ταν και καλύτερος, αν και πριν το μεγάλο διπλό της ΑΕΚ στο Λονδίνο φάνταζε ιδανικός), μας έδωσαν ακόμη 1.000 βαθμούς, έτσι ανεβήκαμε στους 30.787. Και ναι μεν συνεχίζουμε να κατέχουμε τη 17η θέση, πίσω από Ελβετία (15η) και Αυστρία (16η), όμως, οι αποστάσεις έχουν μειωθεί και, ιδίως εάν οι ομάδες μας καταφέρουν να προχωρήσουν πέραν από τη League Phase (η ΑΕΚ έχει σχεδόν βέβαιο το εισιτήριο), δεν θα ΄ναι λίγες οι πιθανότητές μας να πετύχουμε το «θαύμα». Δεν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, εάν αναλογιστεί κανείς πως ξεκινήσαμε τη σεζόν από την 20ή θέση και με απόσταση μεγαλύτερη των 6.000 βαθμών από τη 15άδα (και καλύφθηκε ήδη περίπου το 70% της διαφοράς)!

Για την ανατροπή των δεδομένων, καθοριστική ήταν η… συμβολή των συνδιεκδικητών της 15η θέσης, οι οποίοι, εκτός από την Ελβετία, τα… θαλάσσωσαν. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Αυστρίας, η οποία έχει επίσης τρεις ομάδες στη League Phase και, σε σύνολο οκτώ αγώνων, μετράει μόλις μία νίκη και επτά (!) ήττες. Διατηρεί, ακόμη, προβάδισμα 1.463 βαθμών από την Κύπρο, όμως, λαμβανομένου υπόψη ότι ενδέχεται καμία από τις ομάδες της να μην προχωρήσει παραπέρα, καθώς και το ότι, επειδή ξεκίνησε με πέντε ομάδες, παίρνει 400 βαθμούς για κάθε νίκη και 200 για κάθε ισοπαλία (ενώ εμείς 500 και 250 αντίστοιχα), πιθανότατα την… έχουμε.

Αντίστοιχα… χάλια τα πηγαίνουν Σκωτία και Σουηδία, δύο χώρες που έχουμε ήδη αφήσει πίσω μας, πριν καν αρχίσει η League Phase. Οι μεν Σκωτσέζοι (τρεις ομάδες) μετρούν σε οκτώ αγώνες μία νίκη, μία ισοπαλία και έξι ήττες, οι δε Σουηδοί (δύο ομάδες), που στα προκριματικά είχαν τον ίδιο εντυπωσιακό απολογισμό που είχε η Κύπρος (14-4-6), παραμένουν χωρίς νίκη, έχοντας τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Η μοναδική αντίπαλός μας με θετικό απολογισμό και η οποία παραμένει το φαβορί για τη 15η θέση, είναι η Ελβετία, που στη League Phase πήρε πέντε νίκες σε οκτώ αγώνες (τρεις ήττες) και κατέχει πλέον την προνομιούχα θέση, απέχοντας 1.713 βαθμούς από την Κύπρο, με την υποσημείωση ότι παίρνει κι αυτή λιγότερους βαθμούς ανά θετικό αποτέλεσμα (ξεκίνησε με πέντε ομάδες), έτσι η απόσταση μπορεί να καλυφθεί κάπως πιο εύκολα από όσο δείχνει η μεταξύ μας διαφορά.

Κομβική αγωνιστική

Η αγωνιστική που έρχεται αυτή τη βδομάδα είναι κομβική, ιδίως δεδομένου ότι Ομόνοια και ΑΕΚ αγωνίζονται κόντρα σε ομάδες των ανταγωνιστών μας. Ειδικότερα το ματς του τριφυλλιού είναι πέρα για πέρα σημαντικό, καθώς αγωνίζεται με την ελβετική Λωζάνη και τυχόν νίκη θα αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητές μας για τη 15η θέση. Από την άλλη, οι Λαρνακείς κοντράρονται με τη σκωτσέζικη Αμπερντίν και σε περίπτωση που την κρατήσει στους μηδέν βαθμούς, πέραν του ότι θα σημάνει, μάλλον, τον αποκλεισμό της, πιθανότατα (αναλόγως και των υπολοίπων αποτελεσμάτων) να ανοίξει τη διαφορά μας από τη Σκωτία σε μη αναστρέψιμα επίπεδα.