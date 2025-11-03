Στη Νέα Φιλαδέλφεια η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη Σάμροκ Ρόβερς

Η συνέντευξη Τύπου της Ένωσης, είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη στις 16.15 και η προπόνηση στις 17.30 στη Νέα Φιλαδέλφεα. Επίσης, η συνέντευξη Τύπου της Σάμροκ θα πραγματοποιηθεί στις 19.30 και η προπόνηση στην Αγιά Σοφιά OPAP Arenaστις 20.00.

Ο Δικέφαλος θα προσπαθήσει απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιρλανδίας να φτάσει σε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Conference μετά το 6-0 επί της Αμπερντίν, την περασμένη αγωνιστική. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει με ήττα στη League Phase από την Τσέλιε στην Σλοβενία.

