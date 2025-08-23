ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλούσια δράση σε Κύπρο και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (23/08)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλούσια δράση σε Κύπρο και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (23/08)

Cytavision Sports 1

19:00 Άρης - Απόλλων

Cytavision Sports 3

14:30 Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ

17:00 Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα

19:30 Άρσεναλ - Λιντς

Cytavision Sports 4

17:00 Μπέρνλι - Σάντερλαντ

19:30 Σασουόλο - Νάπολι

21:45 Ρόμα - Μπολόνια

Cytavision Sports 5

20:30 Ατλέτικο - Έλτσε

00:00 Τένις: ΑΤP 250 - Winston Salem

Cytavision Sports 6

11:50 Moto GP – Προκριματικά

16:00 Moto GP – Σπριντ

21:45 Μίλαν - Κρεμονέζε

Cytavision Sports 7

20:00 Νατιονάλ - Σπόρτινγκ

22:30 Μπενφίκα - Τοντέλα

Cytavision Sports 8

17:00 Μπόρνμουθ - Γουλβς

19:30 Τζένοα - Λέτσε

22:30 Λεβάντε - Μπαρσελόνα

Cablenet Sports 1

20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αρ.

Cablenet Sports 2

15:00 Tρουά - Μονπελιέ

18:00 Μαρσέιγ - Παρίς

20:00 Νις - Οσέρ

22:05 Λιόν - Μετζ

Cablenet Sports 3

19:45 Αϊντχόφεν - Χρόνινγκεν

Novasports Prime

20:00 Άρης - Βόλος

Novasports 2

21:30 Σάλκε - Μπόχουμ

Novasports 3

16:30 Λεβερκούζεν - Χόφενχαϊμ

19:30 Ζανκτ Παουλί - Ντόρτμουντ

Novasports 4

16:30 Άιντραχτ - Βέρντερ

Novasports 5

16:30 Φράιμπουργκ - Άουγκσμπουργκ

Novasports 6

16:30 Ουνιόν Βερ. - Στουτγκάρδη

Novasports Start

16:30 Χάιντενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ

Novasports extra1

16:30 Χάιντενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ενδεκάδα του Άρη στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με αυτούς τους έντεκα κάνει αρχή στη σεζόν ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δικαιώνεται και τον δικαιώνουν...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Κόπηκαν οι Χουγκάζ και Μπαζίνας - Αύριο η τελική δωδεκάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Τότεναμ «πάγωσε» τη Σίτι μέσα στο σπίτι της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πάτησε Κύπρο η Εθνική Ιταλίας ενόψει FIBA EuroBasket 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρόστερ πήρε μορφή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αλ Μουσράτι»

Ελλάδα

|

Category image

Η Αλ Ιτιχάντ θέλει το «παιδί θαύμα» της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Λιοντάρι» από τα αποδυτήρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου ζει στις καρδιές μας – Η Ανόρθωση απαντά σε όσους αμφισβητούν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Λομάκιν: «Όλος ο πλανήτης θα μας παρακολουθεί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα… ραντάρ της Ομόνοιας ο Σαντ Αγκουζούλ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θέλει να μπει με το δεξί ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην «Αρένα» θα είναι αλλιώς…

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη