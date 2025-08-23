Πλούσια δράση σε Κύπρο και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (23/08)
Cytavision Sports 1
19:00 Άρης - Απόλλων
Cytavision Sports 3
14:30 Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ
17:00 Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα
19:30 Άρσεναλ - Λιντς
Cytavision Sports 4
17:00 Μπέρνλι - Σάντερλαντ
19:30 Σασουόλο - Νάπολι
21:45 Ρόμα - Μπολόνια
Cytavision Sports 5
20:30 Ατλέτικο - Έλτσε
00:00 Τένις: ΑΤP 250 - Winston Salem
Cytavision Sports 6
11:50 Moto GP – Προκριματικά
16:00 Moto GP – Σπριντ
21:45 Μίλαν - Κρεμονέζε
Cytavision Sports 7
20:00 Νατιονάλ - Σπόρτινγκ
22:30 Μπενφίκα - Τοντέλα
Cytavision Sports 8
17:00 Μπόρνμουθ - Γουλβς
19:30 Τζένοα - Λέτσε
22:30 Λεβάντε - Μπαρσελόνα
Cablenet Sports 1
20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αρ.
Cablenet Sports 2
15:00 Tρουά - Μονπελιέ
18:00 Μαρσέιγ - Παρίς
20:00 Νις - Οσέρ
22:05 Λιόν - Μετζ
Cablenet Sports 3
19:45 Αϊντχόφεν - Χρόνινγκεν
Novasports Prime
20:00 Άρης - Βόλος
Novasports 2
21:30 Σάλκε - Μπόχουμ
Novasports 3
16:30 Λεβερκούζεν - Χόφενχαϊμ
19:30 Ζανκτ Παουλί - Ντόρτμουντ
Novasports 4
16:30 Άιντραχτ - Βέρντερ
Novasports 5
16:30 Φράιμπουργκ - Άουγκσμπουργκ
Novasports 6
16:30 Ουνιόν Βερ. - Στουτγκάρδη
Novasports Start
16:30 Χάιντενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ
Novasports extra1
