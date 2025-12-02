Οι μεταδόσεις σήμερα (2/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 2/12
Cytavision 1
20:00 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - Αραράτ
Cytavision 3
19:00 Χέρτα - Καϊζεσλάουτερν
22:15 Νιούκασλ - Τότεναμ
Cytavision 4
22:00 Γιουβέντους - Ουντινέζε
Cytavision 5
21:30 Φούλαμ - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision 6
19:00 Βόλος - Αιγάλεω
21:30 Μπόρνμουθ - Έβερτον
Cytavision 7
22:00 Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν
Cytavision 8
19:00 Γκλάντμπαχ - Ζανκτ Παουλί
22:00 Μπαρσελόνα - Ατλέτικο
Cablenet Sports 3
15:30 Άγιαξ - Χρόνιγκεν