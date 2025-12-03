Εκτός Κυπέλλου η ΑΕΛ Novibet, τρίποντο πρόκρισης ο Ατρόμητος του Κέρκεζ

Αποχαιρέτησε το Κύπελλο Ελλάδας η ΑΕΛ Novibet με μία ακόμα ήττα, αυτή τη φορά μέσα στην έδρα της με 1-0 από τον Ατρόμητο, ο οποίος αντίθετα συνεχίζει στην διοργάνωση.

Η ΑΕΛ Novibet χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον τρία γκολ διαφορά για να έχει ελπίδες πρόκρισης, ωστόσο όχι μόνο δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά γνώρισε την τρίτη της ήττα στον θεσμό.

Από την πλευρά του ο Ατρόμητος σφράγισε την πρόκριση με το γκολ του Μπάκου στο 79', όντας καλύτερος στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, στην φάση των πλέι οφ.

