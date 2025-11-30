ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πανδαισία ποδοσφαίρου με πινελιές από μπάσκετ - Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (30/11)

Δημοσιευτηκε:

Aπολαύστε ελεύθερα, από το πρωϊ μέχρι το βράδι....

Cytavision 1

19:00 ΑΕΛ - Απόλλων

Cytavision 2

17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Πάφος FC

Cytavision 3

16:05 Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ

18:30 Τσέλσι - Άρσεναλ

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Cytavision 4

13:30 Λέτσε - Τορίνο

16:00 Πίζα - Ίντερ

19:00 Αταλάντα - Φιορεντίνα

21:45 Ρόμα - Νάπολι

Cytavision 5

14:00 Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γ.

16:05 Άστον Βίλα - Γουλβς

Cytavision 6

18:00 Formula 1 - Αγώνας

22:00 Μπάσκετ: Γιούτα Τζαζ - Ρόκετς

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

20:00 Σπόρτινγκ - Εστρέλα

22:30 Πόρτο - Εστορίλ

Cytavision 8

17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

19:30 Θέλτα - Εσπανιόλ

22:00 Τζιρόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Novasports Prime

19:00 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

Novasports 2

17:00 Ατρόμητος - Αστέρας Τρ.

20:30 Φράιμπουργκ - Μάιντς

Novasports 3

14:30 Ντιναμό Δρέσδης - Ντίσελντορφ

18:30 Άιντραχτ - Βόλφσμπουργκ

Novasports Start

16:30 Αμβούργο - Στουτγκάρδη

Cablenet Sports 1

18:15 Ανζέ - Λανς

Cablenet Sports 2

16:00 Στραμβούργο - Μπρεστ

18:15 Χάβρη - Λιλ

21:45 Λιόν - Ναντ

Cablenet Sports 3

13:15 Αϊντχόφεν - Βόλενταμ

15:30 Τέλσταρ - Φέγενορντ

18:15 Λοριάν - Νις

21:00 Άγιαξ - Χρόνινγκεν

