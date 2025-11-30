Πανδαισία ποδοσφαίρου με πινελιές από μπάσκετ - Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (30/11)
Cytavision 1
19:00 ΑΕΛ - Απόλλων
Cytavision 2
17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Πάφος FC
Cytavision 3
16:05 Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ
18:30 Τσέλσι - Άρσεναλ
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Cytavision 4
13:30 Λέτσε - Τορίνο
16:00 Πίζα - Ίντερ
19:00 Αταλάντα - Φιορεντίνα
21:45 Ρόμα - Νάπολι
Cytavision 5
14:00 Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γ.
16:05 Άστον Βίλα - Γουλβς
Cytavision 6
18:00 Formula 1 - Αγώνας
22:00 Μπάσκετ: Γιούτα Τζαζ - Ρόκετς
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
20:00 Σπόρτινγκ - Εστρέλα
22:30 Πόρτο - Εστορίλ
Cytavision 8
17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
19:30 Θέλτα - Εσπανιόλ
22:00 Τζιρόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
Novasports Prime
19:00 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
Novasports 2
17:00 Ατρόμητος - Αστέρας Τρ.
20:30 Φράιμπουργκ - Μάιντς
Novasports 3
14:30 Ντιναμό Δρέσδης - Ντίσελντορφ
18:30 Άιντραχτ - Βόλφσμπουργκ
Novasports Start
16:30 Αμβούργο - Στουτγκάρδη
Cablenet Sports 1
18:15 Ανζέ - Λανς
Cablenet Sports 2
16:00 Στραμβούργο - Μπρεστ
18:15 Χάβρη - Λιλ
21:45 Λιόν - Ναντ
Cablenet Sports 3
13:15 Αϊντχόφεν - Βόλενταμ
15:30 Τέλσταρ - Φέγενορντ
18:15 Λοριάν - Νις
21:00 Άγιαξ - Χρόνινγκεν