Formula 1: Πώς θα γίνει πρωταθλητής ο Φερστάπεν

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η φετινή σεζόν της Formula 1 ολοκληρώνεται και όλα τα βλέμματα στρέφονται στο τελευταίο grand prix της χρονιάς, στο Άμπου Ντάμπι.

Το πρωτάθλημα οδηγών θα κριθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι θα τα δώσουν όλα, με φόντο τον πολυπόθητο τίτλο. Σε μια πίστα δύσκολη, που τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή, οι τρεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι, όμως μονάχα ένας μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής.

Μετά από τη νίκη του Ολλανδού οδηγού στο grand prix του Κατάρ, τα δεδομένα άλλαξαν. Φαβορί παραμένει ο Νόρις, όμως, έχει πολλές ελπίδες πλέον και ο Φερστάπεν, ο οποίος απειλεί τον Βρετανό και θέλει να επαναλάβει τα κατορθώματα του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Πως μπορεί ο Μαξ να γίνει πέντε φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής

Ο Μαξ θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον πέμπτο του τίτλο και θα έχει ως... εγχειρίδιο τα όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι το 2021 με τον Λιούις Χάμιλτον.

Παρότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο Λάντο Νόρις, μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τα σενάρια δεν είναι πολλά. Ούτε όμως ακατόρθωτο το να πάρει τον τίτλο. Για να μπορέσει όμως να το κάνει αυτό, θα πρέπει σίγουρα να τερματίσει μέσα στην πρώτη τριάδα.

Σε περίπτωση που καταφέρει να νικήσει, θέλει ο Νόρις να μην τερματίσει ψηλότερα από την τέταρτη θέση. Εάν τερματίσει δεύτερος, τότε επιθυμεί να μην καταταγεί ο Πιάστρι πάνω από τρίτος, αλλά και ο Νόρις όχι πάνω από την έκτη θέση. Τέλος, αν βρεθεί στην τρίτη θέση, θα πρέπει ο Λάντο να μην τερματίσει πάνω από την ένατη θέση και ο Όσκαρ να βρεθεί τουλάχιστον δεύτερος.

