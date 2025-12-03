ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Formula 1: Πώς θα γίνει πρωταθλητής ο Φερστάπεν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Formula 1: Πώς θα γίνει πρωταθλητής ο Φερστάπεν

Ο Ολλανδός οδηγός μετά τη νίκη του στο GP του Κατάρ, αύξησε τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα της Formula 1.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η φετινή σεζόν της Formula 1 ολοκληρώνεται και όλα τα βλέμματα στρέφονται στο τελευταίο grand prix της χρονιάς, στο Άμπου Ντάμπι.

Το πρωτάθλημα οδηγών θα κριθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι θα τα δώσουν όλα, με φόντο τον πολυπόθητο τίτλο. Σε μια πίστα δύσκολη, που τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή, οι τρεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι, όμως μονάχα ένας μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής.

Μετά από τη νίκη του Ολλανδού οδηγού στο grand prix του Κατάρ, τα δεδομένα άλλαξαν. Φαβορί παραμένει ο Νόρις, όμως, έχει πολλές ελπίδες πλέον και ο Φερστάπεν, ο οποίος απειλεί τον Βρετανό και θέλει να επαναλάβει τα κατορθώματα του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Πως μπορεί ο Μαξ να γίνει πέντε φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής

Ο Μαξ θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον πέμπτο του τίτλο και θα έχει ως... εγχειρίδιο τα όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι το 2021 με τον Λιούις Χάμιλτον.

Παρότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο Λάντο Νόρις, μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τα σενάρια δεν είναι πολλά. Ούτε όμως ακατόρθωτο το να πάρει τον τίτλο. Για να μπορέσει όμως να το κάνει αυτό, θα πρέπει σίγουρα να τερματίσει μέσα στην πρώτη τριάδα.

Σε περίπτωση που καταφέρει να νικήσει, θέλει ο Νόρις να μην τερματίσει ψηλότερα από την τέταρτη θέση. Εάν τερματίσει δεύτερος, τότε επιθυμεί να μην καταταγεί ο Πιάστρι πάνω από τρίτος, αλλά και ο Νόρις όχι πάνω από την έκτη θέση. Τέλος, αν βρεθεί στην τρίτη θέση, θα πρέπει ο Λάντο να μην τερματίσει πάνω από την ένατη θέση και ο Όσκαρ να βρεθεί τουλάχιστον δεύτερος.

Athletiko

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σύλληψη 22χρονου για τσ επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι τέσσερις βαθμοί και ο μετριασμός του ενθουσιασμού

ΑΕΛ

|

Category image

Ασταμάτητη ΑΕΚ καθάρισε τον ΟΦΗ, μπήκε 4άδα και... περιμένει

ΑΕΚ

|

Category image

Παναθηναϊκός για Βαζέχα, Μπασινά, Κυργιάκο και Λέτο: «Ο πράσινος δεσμός δεν ξεθωριάζει ποτέ»

Ελλάδα

|

Category image

«Δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες θέλουν τον Κουτσουπιά, ενδιαφέρον και από Ισπανία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έστησε πάρτι με πεντάρα κόντρα στην Ηλιούπολη και βλέπει πρόκριση ο Asteras AKTOR

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε διά περιπάτου ο Εθνικός και τώρα… τοπική «σύγκρουση» για μία θέση στην οχτάδα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Εκτός Κυπέλλου η ΑΕΛ Novibet, τρίποντο πρόκρισης ο Ατρόμητος του Κέρκεζ

Ελλάδα

|

Category image

Formula 1: Πώς θα γίνει πρωταθλητής ο Φερστάπεν

AUTO MOTO

|

Category image

Πείσμα υπάρχει, θα φανεί;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ντέκο: «Ο Μέσι δεν θα γυρίσει στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Καρμιώτισσα - Ανόρθωση 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μίλησε ανοιχτά για το μέλλον του ο Χάμες!

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Λουίζ… θύμισε Ντρογκμπά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς Γουίλμπεκιν και Μπιτίμ η Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη