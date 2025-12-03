ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντέκο: «Ο Μέσι δεν θα γυρίσει στην Μπαρτσελόνα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ντέκο: «Ο Μέσι δεν θα γυρίσει στην Μπαρτσελόνα»

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα.

Κάθε πιθανότητα επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα απέκλεισε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ντέκο.

«Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό επειδή ο Λιονέλ έχει συμβόλαιο και δεν εξετάστηκε ποτέ καν. Ο Λιονέλ είναι πάντα Λιονέλ και θα μπορούσε ακόμα να προσφέρει κάτι. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε», τόνισε ο Πορτογάλος άλλοτε διεθνής μέσος. «Ο Λέο θα έχει αντίκτυπο για μια ζωή. Για μένα, είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου, μαζί με τον Γιόχαν Κρόιφ και τον Ροναλντίνιο. Είναι φυσιολογικό, να μην ξεχνάμε τον Λέο», πρόσθεσε.

Ο αθλητικός διευθυντής αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λαμίν Γιαμάλ: «Είναι διαφορετικά στάδια, είναι διαφορετικοί παίκτες. Είναι πάνω από τους υπόλοιπους όσον αφορά την αντίληψή τους για τα πράγματα. Ο Λέο μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου δεν είχε πίεση ή ανάγκη για τα φώτα της δημοσιότητας επειδή δεν ήταν η εποχή του, και ο Λαμίν μεγάλωσε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε μια Μπάρτσα που ανοικοδομούνταν, ενώ ο Λέο το έκανε σε μια ήδη καθιερωμένη ομάδα, με μέσο όρο ηλικίας 26-27 ετών. Ο Λέο σταδιακά κατάφερε να μπει στην ομάδα. Ο Λέο προκάλεσε περιέργεια. Πήγα να δω την αναπληρωματική ομάδα για να τον παρακολουθήσω. Η ποιότητά του ήταν εντυπωσιακή».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σύλληψη 22χρονου για τσ επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι τέσσερις βαθμοί και ο μετριασμός του ενθουσιασμού

ΑΕΛ

|

Category image

Ασταμάτητη ΑΕΚ καθάρισε τον ΟΦΗ, μπήκε 4άδα και... περιμένει

ΑΕΚ

|

Category image

Παναθηναϊκός για Βαζέχα, Μπασινά, Κυργιάκο και Λέτο: «Ο πράσινος δεσμός δεν ξεθωριάζει ποτέ»

Ελλάδα

|

Category image

«Δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες θέλουν τον Κουτσουπιά, ενδιαφέρον και από Ισπανία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έστησε πάρτι με πεντάρα κόντρα στην Ηλιούπολη και βλέπει πρόκριση ο Asteras AKTOR

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε διά περιπάτου ο Εθνικός και τώρα… τοπική «σύγκρουση» για μία θέση στην οχτάδα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Εκτός Κυπέλλου η ΑΕΛ Novibet, τρίποντο πρόκρισης ο Ατρόμητος του Κέρκεζ

Ελλάδα

|

Category image

Formula 1: Πώς θα γίνει πρωταθλητής ο Φερστάπεν

AUTO MOTO

|

Category image

Πείσμα υπάρχει, θα φανεί;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ντέκο: «Ο Μέσι δεν θα γυρίσει στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Καρμιώτισσα - Ανόρθωση 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μίλησε ανοιχτά για το μέλλον του ο Χάμες!

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Λουίζ… θύμισε Ντρογκμπά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς Γουίλμπεκιν και Μπιτίμ η Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη