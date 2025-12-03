Πείσμα υπάρχει, θα φανεί;

Ο ΑΠΟΕΛ το τελευταίο διάστημα, με βάση και τα αποτελέσματα, δεν βρίσκεται σε καλή φόρμα και έχει οπισθοχωρήσει βαθμολογικά. Οι γαλαζοκίτρινοι μέχρι την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ισοβαθμούσαν με την Πάφο FC στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς, ενώ πλέον φθάνοντας στη 12η αγωνιστική είναι πέμπτοι με 22 βαθμούς, έχοντας απόσταση πέντε βαθμών από την κορυφή (Πάφος FC με 28), κι έχοντας άλλες τρεις ομάδες μπροστά τους (Άρης 26, Ομόνοια 23, ΑΕΚ 23), ενώ νιώθουν την ανάσα των πιο πίσω ομάδων (Απόλλων 20, ΑΕΛ 17).

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ενθουσιασμός στα αρχικά στάδια της σεζόν αρχίζει να περιορίζεται και να δίνει... τη σκυτάλη ξανά στη μουρμούρα. Όχι, για την ώρα, σε τόσο μεγάλο βαθμό, όμως υπάρχει. Πάντως, όπως ούτε στα αρχικά στάδια της σεζόν ο ΑΠΟΕΛ φάνταζε ως πρωταθλητής, ούτε τώρα έχει μετατραπεί σε κομπάρσο.

Εξάλλου, βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση του α’ γύρου, συνεπώς υπάρχει ακόμη μπόλικος δρόμος μέχρι το φινάλε. Το ζητούμενο όμως είναι η ομάδα της Λευκωσίας να μπορέσει να ξανά βρει τον εαυτό της και να παίρνει τα αποτελέσματα που θα την κρατήσουν στη διεκδίκηση μίας θέσης στα ψηλά στρώματα.

«Το έχουμε κάνει ξανά»

Το σύνθημα για αντεπίθεση έδωσε ο Κώστας Σταφυλίδης, ο οποίος συμπλήρωσε 32 χρόνια ζωής. Ο Ελλαδίτης αμυντικός, πριν από την έναρξη της χθεσινής προπόνησης έσβησε τα κεράκια του και έστειλε το δικό του μήνυμα. «Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Σας εύχομαι υγεία, για εσάς και τις οικογένειές σας. Από την πλευρά μου, δύο πράγματα είναι σημαντικά: κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο να δίνουμε το 100% και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Ας αποδείξουμε ότι όλοι είχαν λάθος, γιατί το έχουμε κάνει ξανά», ανέφερε ο Σταφυλίδης, ο οποίος είναι μέχρις στιγμής πρώτος σε ασίστ στον ΑΠΟΕΛ μετρώντας πέντε. Σε παρόμοιο τόνο ήταν και το προχθεσινό μήνυμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τον αρχηγό της ομάδας, Κωνσταντίνο Λαΐφη.

Η αρχή με Άρη

Το πρώτο δείγμα για να φανεί ότι οι ποδοσφαιριστές του Πάμπλο Γκαρσία πείσμωσαν και είναι αποφασισμένοι για να ανατρέψουν και πάλι την κατάσταση θα δοθεί την ερχόμενη Κυριακή (το παιχνίδι από τις 19:00 μεταφέρθηκε για τις 17:00) στον αγώνα απέναντι στον Άρη. Η νίκη είναι σημαντικότατη, αφού σε αντίθεση περίπτωση θα παραμείνει αρκετά πίσω από τους προπορευόμενους και σαφώς θα κλείσει με τον χειρότερο τρόπο το πρώτο κομμάτι της κανονικής περιόδου. Πριν από τη διακοπή λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, οι γαλαζοκίτρινοι θα δώσουν άλλα δύο παιχνίδια, εντός με την ΕΝ Ύψωνα (13/12) και εκτός με την Πάφος FC (21/12).