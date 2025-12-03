Kύπελλο σε Κύπρο και Ελλάδα κι άλλες τηλεοπτικές μεταδόσεις (03/12)
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τετάρτης (03/12)
Cytavision 1
19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση
Cytavision 3
19:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά
22:00 Λίβερπουλ - Σάντερλαντ
Cytavision 4
16:00 Αταλάντα - Τζένοα
19:00 Νάπολι - Κάλιαρι
22:00 Ίντερ - Βενέτσια
Cytavision 5
13:00 Eλλάς Σύρου - Ολυμπιακός
Cytavision 6
17:30 ΑΕΚ - ΟΦΗ
21:30 Άρης - ΠΑΟΚ
Cytavision 7
21:45 Ουνιόν Βερ. - Μπάγερν
Cytavision 8
20:00 Μπιλμπάο - Ρεάλ Μαδρίτης
22:15 Λιντς - Τσέλσι