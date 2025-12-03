LIVE: Καρμιώτισσα - Ανόρθωση 0-0

Η Καρμιώτισσα αντιμετωπίζει την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για την α’ φάση του Κυπέλλου Κύπρου. Η ομάδα της Λεμεσού υποδέχεται στη Λάρνακα τη «Κυρία» με στόχο να κάνει την έκπληξη και να την αφήσει εκτός διοργάνωσης, από την πλευρά της η ανεβασμένη Ανόρθωση θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να συνεχίσει την πορεία της στον θεσμό. Υπενθυμίζεται πως ο αγώνας είναι νοκ άουτ, χωρίς επαναληπτικό.

Ζωντανά η αναμέτρηση:

37' O Τζούλιου βρέθηκε σε καλή θέση πέρασε τον Ρόγκιτς αλλά ο Σετίν που τον ακολουθούσε του στέρησε το γκολ και τον ανέκοψε με τάκλιν την τελευταία στιγμη

32' Ευκαιρία για την Ανόρθωση, ο Ντιόν θα βρει το οριζόντιο δοκάρι

30' Αποβολή για την Καρμιώτισσα. Ο Ψύχας θα δει την δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Μπεζούς!

28' Κίτρινη κάρτα για τον Κοκκινόφτα

27' Φάση διαρκείας για την Καρμιώτισσα στην περιοχή της Ανόρθωση, όπου εν τέλη το σουτ του Ψύχα χτυπάει στα σώματα και καταλήγει κόρνερ.

20' Κάρτα για τον Ψύχα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπεζούς

17' Χλιαρό πλασέ του Ντίον περνά παράλληλα από την εστία του Κίττου και δεν απειλεί

9' Πάσα από τον Κις για τον Βούκιτς στην μεγάλη περιοχή με τον τελευταίο να μην την βρίσκει καλά και η μπάλα να πηγαίνει πλάγια

5' Σουτ του Τζούλιου μαζεύει σταθερά ο Ρόγκιτς

1' Έναρξη αγώνα

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20΄ Ψύχας, 28΄ Κοκκινόφτας, 31΄ Μπαστιανός

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 30΄ Ψύχας (δεύτερη κίτρινη)

Εντεκάδες:

Καρμιώτισσα: Κίττος, Ντζάμα, Νεοφύτου, Μπαγιούνοβιτς, Γκριμπάκιν, Κοκκινόφτας, Ψύχας, Μπαστιανός, Τζουλίου, Χρυσοστόμου, Παναγιώτου

Ανόρθωση: Ρόγκιτς, Καραμανώλης, Φουρτάδο, Τσάκτας, Σετίν, Μπέζους, Χρυσοστόμου, Ραμίρες, Ντιόν, Κις, Βούκιτς

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

Β’ Βοηθός: Χριστοδούλου Μαρία

4ος: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας